El comercio de moda leonés 'Adam's', máximo galardón en los XVIII Premios de Comercio Tradicional de CyL

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El establecimiento leonés de moda 'Adam's' ha resultado merecedor del máximo galardón de los XVIII Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León, que se entregarán en la tarde de este miércoles en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Todos los reconocimientos se entregarán esta tarde en una ceremonia que contará con representación del sector y que estará presidida por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Estos premios, convocados anualmente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, tienen por objeto reconocer "el esfuerzo, la trayectoria y las buenas prácticas del comercio tradicional en la Comunidad". Además, se pretende "visibilizar el importante papel que desempeña el comercio de proximidad como servicio de primer orden para la sociedad y como elemento dinamizador de la actividad económica y social".

Como en ediciones anteriores, se otorgan nueve premios, uno por provincia, además de un premio de carácter autonómico, seleccionado entre los ganadores provinciales. Para la selección de las candidaturas presentadas, y de acuerdo con las bases, el jurado ha valorado aspectos como la mejora de la competitividad, las buenas prácticas, la capacidad de innovación y adaptación, y la larga trayectoria, entre otros.

Además del reconocimiento institucional, cada uno de los galardonados recibe un trofeo emblemático y un premio en metálico de 3.000 euros. En el caso del premio al Mejor Comercio Tradicional de Castilla y León la dotación económica es de 9.000 euros.

En esta edición, que alcanza la mayoría de edad, el máximo galardón, el premio de carácter autonómico, ha recaído en el establecimiento leonés 'Adam's', un comercio tradicional de ropa, calzado y complementos masculinos con más de 55 años de actividad.

Fue seleccionado entre los nueve galardonados provinciales por su "modelo de negocio equilibrado, capaz de integrar la digitalización de todo el proceso comercial (stock en tiempo real, campañas online, entre otras) manteniendo una atención especializada y personalizada basada en la experiencia".

El fallo considera que ha "mejorado su competitividad" mediante una renovación integral y la ampliación de su establecimiento, con una cuidada selección de más de 140 marcas --incluidas marcas exclusivas en León-- y el desarrollo de la marca propia Borsany con servicios diferenciados como sastrería y ceremonia a medida. Se le considera "un ejemplo de cómo el comercio tradicional de Castilla y León es capaz de incorporar plenamente las nuevas tecnologías para mejorar su competitividad y sus servicios, marcando tendencia y sin renunciar a sus raíces".

Junto al premio autonómico, la Junta ha distinguido a un comercio por cada provincia, establecimientos que constituyen un reflejo de las mejores cualidades del tejido comercial de Castilla y León.

En Ávila, este reconocimiento ha recaído en la Pastelerías Muñoz Iselma, con más de 80 años de historia, seleccionada como un ejemplo de la capacidad del comercio tradicional para combinar tradición e innovación continua. Se señala que "mantiene el carácter artesanal de sus productos usando materias primas de proximidad, ofreciendo productos exclusivos y variados".

En Burgos, el comercio galardonado es Juguetería Chapero, destacada por sus 125 años de actividad, "una larga trayectoria que ha permitido un exitoso relevo generacional durante cuatro generaciones, adaptándose de forma sistemática a los nuevos hábitos de consumo y contribuyendo a la conservación de un local emblemático y a la dinamización del centro histórico".

En Palencia, el establecimiento premiado es Raíces del Cerrato, ubicado en la localidad de Venta de Baños, que se destaca que "constituye un ejemplo de comercio rural sostenible, combinando la venta directa de productos frescos de su propia huerta con actividades para acercar la cultura rural a nuevos públicos".

El premio correspondiente a la provincia de Salamanca ha recaído en esta edición en La Cuna de la Filigrana Charra, una joyería artesanal que ha dado continuidad al oficio familiar desde 1964, conservando y promoviendo la identidad cultural, "tanto con la elaboración de piezas únicas basadas en la filigrana charra, como a través de su espacio cultural y museístico".

En Segovia, el comercio premiado es la panadería Los Mellizos, ubicada en la localidad de Carbonero el Mayor. Se trata de una panadería con casi 200 años de historia que ha alcanzado su quinta generación. Además de su arraigo y su larga trayectoria, el jurado ha valorado su capacidad para conectar tradición y modernización, innovando en su producción artesanal, "renovando instalaciones y con una fuerte presencia digital, así como la incorporación de técnicas de fidelización del cliente y la apuesta por la formación del equipo".

El premio correspondiente a la provincia de Soria ha recaído en la tienda de ropa masculina Twidd, un comercio que ha realizado un reacondicionamiento integral de su local, ha renovado su imagen y potenciado sus escaparates, con "nuevas líneas de producto y servicios de asesoría de imagen que consolidan su posición como referente en moda masculina".

En Valladolid, el reconocimiento de este año es para Gafasvan, ubicada en la localidad de Mayorga. Se trata de un proyecto "joven" que ofrece servicios de óptica y audífonos en distintas localidades de Tierra de Campos, para acercar los servicios profesionales al medio rural y contribuyendo a la dinamización del territorio.

Finalmente, en la provincia de Zamora, el establecimiento premiado es la Librería Semuret, "una de las librerías más antiguas de España, nacida en 1900", reconocida por "su carácter emblemático y por su consolidación como espacio cultural".

Estos premios, ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, "responden al compromiso de la Junta de Castilla y León de seguir apoyando este modelo de comercio de cercanía que contribuye a la dinamización económica y social en cada rincón de la comunidad, así como a la prestación de servicios a los ciudadanos y a la mejora de su calidad de vida".

Los premiados son considerados "un ejemplo del arraigo y del compromiso con el territorio del comercio tradicional, y demuestran que el sector sabe adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos sin perder su esencia y sus valores diferenciales".