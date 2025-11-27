Los comercios del centro muestran en sus escaparates la pegatina vinculada a la candidatura de Burgos 2031

Los comercios del centro se suman a la candidatura de Burgos 2031 - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes Centro Burgos se ha sumado a la candidatura Burgos 2031 y ha comenzado a distribuir entre sus establecimientos la pegatina identificativa vinculada a la candidatura como Capital Europea de la Cultura, un distintivo que ya está presente en numerosos escaparates del centro de la ciudad.

La asociación reúne a alrededor de 300 comercios del casco histórico, la zona centro y el área sur y ha entregado más de un centenar de pegatinas entre sus asociados, que las han colocado durante estos días.

La iniciativa coincide con uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, que enlaza el Black Friday, la campaña navideña y la recta final hasta las rebajas de enero.

Esta circunstancia permitirá que la imagen de la candidatura tenga una visibilidad destacada durante semanas con gran afluencia al centro urbano.

La pegatina incorpora los ejes culturales definidos en la candidatura y un código QR que enlaza con la aplicación móvil oficial, facilitando el acceso a información actualizada y permitiendo a la ciudadanía conocer iniciativas y contenido asociado a Burgos 2031 desde la vía pública.

La distribución continuará durante las próximas semanas para facilitar que más establecimientos interesados puedan sumarse a esta propuesta.