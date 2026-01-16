Comienza a funcionar la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica para niños y adolescentes del Caule

Imagen de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de corta estancia para niños y adolescentes del Complejo Asistencial Universitario de León que comenzó a funcionar en el día de ayer. - CAULE

LEÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de corta estancia para niños y adolescentes del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) ha comenzado a funcionar en el día de ayer.

Esta unidad, que cubre una necesidad derivada de la mayor demanda asistencial por problemas psiquiátricos en la población menor de edad, se encuentra situada en la segunda planta del edificio Virgen Blanca del Hospital de León y se integra con el Hospital de Día Infanto-Juvenil en una misma zona asistencial, lo que permitirá un funcionamiento coordinado de los dos recursos y facilitará la continuidad de cuidados en este grupo de población.

Se trata de una unidad de referencia autonómica en el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, por lo que atenderá menores de toda la Comunidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Caule.

Las instalaciones cuentan con "los más avanzados" dispositivos clínicos y de seguridad, así como un plantel de profesionales de diferentes categorías (psiquiatra de la infancia y adolescencia, psicólogo clínico, enfermería especializada en salud mental, terapeuta ocupacional, trabajador social, personal de educación, técnicos auxiliares de enfermería, celadores y personal de seguridad).

La dotación completa es de diez camas, si bien el desarrollo asistencial se inicia con cinco plazas disponibles que se irán ampliando progresivamente.

Con la puesta en funcionamiento de esta unidad, sumada al reciente traslado de las consultas ambulatorias de la Unidad de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia al Centro de Especialidades de José Aguado, se completa la red asistencial de salud mental para niños y adolescentes.