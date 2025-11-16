Comienza el proceso participativo para elaborar un Mapa de Activos para la Salud en la ciudad de Segovia

SEGOVIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid y bajo la coordinación de Ana Teresa López Pastor, ha puesto en marcha un proceso participativo para identificar los activos para la salud presentes en la ciudad y elaborar un mapa interactivo accesible a toda la ciudadanía.

En este proyecto se estudiarán desde la perspectiva One Health o Una Sola Salud, que tiene en cuenta la interrelación entre la salud animal, ambiental y humana y dentro de esta última, su dimensión física, psicosocial y digital, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El proceso se desarrollará mediante una metodología de investigación-acción colaborativa y contará con varias actividades, entre las que se incluyen entrevistas con agentes clave de la ciudad, paseos urbanos participativos para identificar sobre el terreno los activos para la salud, mesas de diálogo para debatir y compartir ideas y propuestas y actividades lúdicas que fomenten el aprendizaje desde el entretenimiento.

Las actividades se llevarán a cabo entre este mes de noviembre y abril del próximo año. El primer paseo urbano tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre a las 17.30 horas, con salida desde la Plaza del Cristo del Mercado.

AGENDA URBANA DE SEGOVIA 2030

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'VENCEJO(D)S, una agenda 2030 para atraer y fijar población en Segovia', que se desarrollará hasta mayo de 2026.

Su objetivo principal es elaborar y difundir la Agenda Urbana de Segovia 2030 (AUSG2030), destacando las fortalezas de la ciudad como lugar para desarrollar un proyecto de vida. El proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.