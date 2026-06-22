Comienza la señalización de la nueva zona de estacionamiento regulado en Salamanca, en vigor desde el 15 de julio

Comienza la señalización de la nueva zona de estacionamiento regulado en Salamanca que funcionará desde el 15 de julio - EUROPA PRESS

SALAMANCA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este lunes los trabajos de señalización de la nueva zona de estacionamiento regulado de la ciudad, que no comenzará a funcionar antes del 15 de julio. Se trata de una de las medidas incluidas en el nuevo contrato para la prestación del 'Servicio de control, vigilancia y gestión de la movilidad y estacionamiento regulado de la ciudad de Salamanca', la denominada zona ORA, que se formalizó el pasado 1 de junio.

Entre las medidas, que incluyen la renovación de los expendedores a otros de última generación, se prevé la incorporación de zonas del casco histórico y de los barrios Fontana, Santo Tomás, Alamedilla y Tenerías para mejorar la movilidad de la ciudad y la calidad de vida de las personas residentes.

La nueva delimitación consolidará la protección de los vecinos en las zonas más saturadas y céntricas, y constituye una delimitación más clara para el visitante y foráneo, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Como zona verde se incorporan las calles La Marina, Álava, Escuelas, Ceriñola, Ayacucho, Calatañazor, paseo de Canalejas, Imperial, San Quintín, parque de La Alamedilla, San Francisco Javier, Domingo de Soto, Espronceda, paseo de Canalejas y Padilla. También se incluyen: San Gregorio, Santa Brígida, paseo del Rector Esperabé (números pares), avenida Reyes de España, Cordel de Merinas, Huertas de la Trinidad, De las Huertas, Jardines, Bailén, Ballesta y plaza de la Fontana.

Asimismo, coincidiendo con el inicio de esta actuación, el Ayuntamiento lleva a cabo una campaña informativa con las personas residentes en estas zonas. En el caso de que ya se disponga de distintivo de residente no se deberá realizar ningún tipo de trámite, solamente se deberá obtener el tique por el tiempo necesario. Los residentes podrán estacionar sus vehículos en todas las calles de la Zona (ZA, ZB1, ZB2, ZB3, ZB5 o ZB5) para la que se esté empadronado y con la que se haya solicitado el distintivo residente, a excepción de las calles marcadas como Zonas Cero.

Además, los residentes de la Zona A tendrá disponible la Zona B5 para estacionar. Las Zonas 0 son calles donde no es posible estacionar con tique de residente, por lo que se deberá obtener un tique de rotación para estacionar en estas calles, que estarán pintadas con doble línea azul o verde para su identificación.

El tique para residentes se puede obtener en parquímetros, a través de la aplicación móvil o en la oficina de atención al público. El tique anual solo podrá obtenerse en la oficina. En el caso de que un residente en estas nuevas zonas no disponga de distintivo y quiera solicitarlo deberá enviar al correo electrónico la solicitud de distintivo residente MOD.0921, que está disponible en la página web del Ayuntamiento junto a la documentación requerida.

Las personas residentes deberán estar empadronadas y vivir en la zona regulada. También deberá corresponder el domicilio que figura en el padrón municipal de habitantes con el que consta en el permiso de circulación del vehículo, DNI del titular y el permiso de conducir de la persona solicitante. Además, se exigirá estar al corriente de pago de cualquier derecho económico municipal.

Una vez comprobada la documentación se comunicará cómo abonar la tasa correspondiente. Las personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos mercantiles situados dentro de la zona regulada, podrán obtener el distintivo para un único vehículo industrial de hasta una tonelada de carga útil o de hasta dos toneladas de peso máximo autorizado.

Cabe reseñar que no se puede aparcar solamente con el distintivo de residente, sino que será necesario obtener un tique de residente y que ambos estén en vigor. La información se puede consultar a través de la web https://www.aytosalamanca.es/w/o.r.a. Asimismo, también se puede obtener información y realizar consultas a través del correo electrónico orasalamanca@aysaservicios.com, el teléfono 923240825 o de manera presencial en las oficinas de la empresa concesionaria ubicadas en la avenida de Villamayor, 1-5.