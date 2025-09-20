Comienzan este lunes las obras de urbanización de la calle Pavo Real en el barrio de Pajarillos de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La actuación se desarrollará en dos fases y la primera afectará al tramo comprendido entre la calle Pelícano y la calle Martín Pescador

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid iniciará este lunes, 22 de septiembre, una nueva intervención de urbanización en la calle Pavo Real, dentro del Contrato de Conservación, Reparación y Reforma de Infraestructuras Viarias.

Los trabajos obligarán a cortar totalmente la circulación en esta vía del barrio de Pajarillos, en dos fases sucesivas, y se prolongarán previsiblemente hasta finales de año, según han informado fuentes municipales.

La primera fase afectará al tramo comprendido entre la calle Pelícano y la calle Martín Pescador, donde el tráfico quedará interrumpido desde este lunes.

A partir de la siguiente semana se sumará la segunda fase, entre Pelícano y Faisán, por lo que todo el vial permanecerá cerrado al tráfico rodado durante el desarrollo de las obras El proyecto contempla el corte puntual de la calle Martín Pescador cuando las obras alcancen su intersección con Pavo Real.

El resto del tiempo esta vía se mantendrá abierta, aunque con señalización de precaución y limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora. Se trata de una calle residencial y de servicio local, que no constituye un eje principal de tráfico en el barrio.

Por ello, no se prevé que el corte tenga una gran repercusión en la movilidad general de Pajarillos, donde los flujos de circulación se concentran en vías de mayor entidad como Cigüeña, Faisán o Águila.

Durante la actuación se garantizará el tránsito peatonal mediante pasos protegidos de al menos 1,5 metros de ancho y se habilitarán accesos puntuales a los vados autorizados.

El Consistorio ha recordado que las obras forman parte del Plan de Conservación de las Infraestructuras Viarias, con el objetivo de mejorar el pavimento y la seguridad de la circulación en el barrio de Pajarillos.