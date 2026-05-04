Comienzan las obras de ampliación de la sala de espera de Urgencias del Hospital Universitario de Salamanca

SALAMANCA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tendrán más espacio para la sala de espera de pacientes gracias al proyecto de ampliación que ha comenzado este lunes 4 de mayo.

La ampliación de esta sala consiste en un incremento de la superficie para la ubicación de un mayor número de asientos, debido a las necesidades asistenciales y al aumento de la demanda, han informado a Europa Press fuentes hospitalarias.

La obra, que se desarrollará en cuatro fases diferenciadas, tiene un ámbito de actuación de 388 metros cuadrados y un presupuesto de licitación proyectado en 349.653,12 euros, con una duración estimada de cuatro meses para su realización. Así, se aumentará un 240 por ciento la superficie de la sala de espera, de los 67 metros cuadrados actuales a los 163 metros una vez reformada el área.

En la intervención se amplía el espacio de espera de pacientes ambulantes de urgencias y mantiene el núcleo de aseos con la creación de una sala de estar de celadores.

Por tanto, la sala de espera queda dividida en dos áreas diferenciadas, lo que permitirá, en caso de necesidad, separar a los pacientes por su patología.

La nueva sala de espera estará dotada de huecos de ventilación e iluminación natural, de manera que se adaptará a la configuración actual de las fachadas.

Además, en el acceso de pacientes a las Urgencias se crea un espacio recepción por parte de los celadores del servicio. También se modifica la distribución de la zona de estar de ambulancias y el centro de seguridad.

SIN OCUPAR ESTANCIAS

La ampliación no supone una merma de la superficie de estancias o servicios existentes, ya que lo que se va a ocupar es el espacio libre del soportal exterior. En paralelo al cerramiento de la ampliación, que linda con la zona rodada de ambulancias, se proyecta ampliar el acerado, lo que permitirá la comunicación peatonal por el exterior para crear una zona de recepción y llegada en la entrada de las Urgencias.

La zona de tránsito de ambulancias se ajustará para garantizar la circulación de ambulancias y el tráfico peatonal y se reservará en la zona de aparcamiento exterior un área de estacionamiento de ambulancias.

El actual acceso de pacientes de Urgencias cambiará durante el transcurso de las obras, por lo que temporalmente se habilitará un nuevo acceso en coordinación con el servicio y garantizando la asistencia sanitaria a los usuarios. En cualquier caso, esto puede modificar algunos tiempos de espera en aquellos pacientes que por su patología no tengan riesgo vital ni lleguen derivados por su médico de referencia.

Por ello, se recuerda que también está funcionando el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Salamanca, ubicado en la calle Valencia, 32, con diferentes tiempos de espera, a los que se puede acudir en caso de necesidad, lo que libera la presión asistencial y mejorando los flujos en las Urgencias hospitalarias.