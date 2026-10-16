Comienzan las obras de la Casa de la Juventud de Garrido de Salamanca, que será un Centro de Innovación Juvenil. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras que mejorarán y ampliarán la Casa de la Juventud del barrio de Garrido para convertirse en el Centro de Innovación Juvenil. Con un presupuesto de adjudicación de 2.298.280,7 euros y un plazo de ejecución de un año, esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

El PAI 'CoNEcta Salamanca' forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana. Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER. El Centro de Innovación Juvenil de Garrido se convertirá en un punto de referencia para la creación de empresas, la atracción de talento y la generación de oportunidades de empleo y riqueza para los jóvenes salmantinos. Asimismo, será un motor de transformación del barrio de Garrido, y de la propia ciudad, fomentando la igualdad de oportunidades, reduciendo la brecha digital y facilitando que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos empresariales o laborales sin necesidad de salir de Salamanca.

Tendrá cuatro objetivos muy claros, como han asegurado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press: fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes; mejorar la empleabilidad juvenil mediante formación tecnológica y práctica; promover hábitos de vida saludables, sostenibles y colaborativos a través del deporte y el ocio creativo; y por último, impulsar la participación de asociaciones y colectivos juveniles.

El nuevo Centro de Innovación Juvenil contará con un área de formación y capacitación digital, diseñada para dotar a los jóvenes de las competencias digitales necesarias para acceder a los empleos del futuro y adaptarse a un entorno laboral en constante cambio. A través de metodologías prácticas y aprendizaje basado en proyectos, los jóvenes podrán adquirir conocimientos aplicables de forma inmediata. La Factoría de Ideas o 'coworking juvenil' será un espacio colaborativo concebido para que los jóvenes puedan trabajar en sus proyectos, compartir ideas y generar sinergias. Este entorno flexible fomentará la creatividad, el trabajo en equipo y el emprendimiento.

ESPACIO DEL METAVERSO

Una de las principales fortalezas del Centro de Innovación Juvenil de Garrido será el espacio del Metaverso o, lo que es lo mismo, un entorno virtual donde las personas pueden interactuar entre sí o con objetos digitales gracias a la realidad virtual, aumentada y extendida. Este espacio de Metaverso contará con equipos de realidad virtual, mixta y extendida, simuladores interactivos y software especializados.

En ella se impartirá formación en desarrollo de entornos virtuales, se crearán experiencias piloto y se fomentarán proyectos colaborativos, posicionando al Centro de Innovación Juvenil como un referente en tecnologías emergentes. En la Sala Multimedia se ofrecerá un entorno profesional para la creación de vídeo, fotografía, podcast, streaming y diseño digital.

Los jóvenes podrán formarse en edición audiovisual, animación 3D o comunicación digital, utilizando herramientas profesionales. Además, se impulsará la creación de un canal juvenil para la difusión de contenidos propios, dando visibilidad al talento joven y fomentando la comunicación creativa. También se mejorarán y ampliarán los espacios colaborativos para asociaciones y colectivos juveniles. En ellos podrán celebrar talleres, actividades, reuniones y, al mismo tiempo, se ofrecerá formación en liderazgo, gestión de proyectos y participación ciudadana, reforzando así el tejido asociativo juvenil de Salamanca.

El proyecto mantiene y moderniza prestaciones características como la cocina y la radio, y añade un 'vagón de estudio' para los estudiantes del barrio. Como uno de los sectores más importantes de la ciudad y especialmente del barrio de Garrido es el comercio, en el Centro de Innovación Juvenil se va a desarrollar el programa 'Comercio con futuro'. A través de mentorías intergeneracionales, talleres de marketing digital y comercio electrónico, se promoverá la innovación en el comercio de proximidad, para propiciar de esta forma el relevo generacional.

En la ampliación que se acometerá en el edificio se ubicará un espacio polivalente -el 'Andén de las Artes'- destinado a conferencias, charlas, exposiciones y presentaciones de proyectos. Este espacio permitirá conectar a la juventud con referentes de la innovación, la tecnología y el emprendimiento.

El auditorio estará preparado para retransmisiones en directo y streaming, y acogerá ciclos periódicos de eventos vinculados a la innovación juvenil, la tecnología y la creatividad.

Por último, y aprovechando las posibilidades que brinda la parcela en la que está situado el centro, se le dotará de zonas deportivas y creativas al aire libre para fomentar hábitos de vida saludables. Estos espacios incluirán áreas de calistenia, 'parkour y pump track', una zona deportiva polivalente y espacios verdes para el ocio y actividades recreativas.