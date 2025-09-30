Comienzan las obras de emergencia en la carretera a la Peña de Francia con un presupuesto de más de 1,5 millones

Sanz Merino en las obras en la carretera que lleva a la Peña de Francia. - JCYL

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha iniciado las obras de emergencia en la carretera SA-203, vía que conecta la SA-201 a la Peña de Francia con una inversión que supera los 1,5 millones de euros y la previsión es que los trabajos que concluyan el próximo año con el objetivo "la mejora de la seguridad en la calzada de uno de los itinerarios turísticos más importantes en el sur de la provincia de Salamanca".

Así lo ha aseverado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, que ha visitado este martes las obras de emergencia que se están llevando a cabo en esta vía.

Se trata de una zona típica de la Sierra, con una orografía accidentada en la que el movimiento de los derrubios provocado por las frecuentes nevadas y heladas, así como el viento y la erosión han provocado que los muros se encuentren colmatados de desprendimientos y nuevas zonas de desprendimientos de piedras y rocas.

Las actuaciones de emergencia pretenden, en primer lugar, la protección de la plataforma con el recrecido de muros de mampostería con piedra similar a la existente en la zona, y la la ejecución de nuevos muros para estabilizar la plataforma en los puntos de la carretera en los que la erosión de las capas subyacentes ha provocado un descalce.

Se trata de un tramo de unos 15 kilómetros de recorrido y se está trabajando entre los puntos kilométricos 7 y 11+350, en una calzada con una anchura de seis metros, con dos carriles de tres metros sin arcenes y bermas de anchura variable entre 0,15 y 0,5 metros.

El hecho de que la carretera SA-203 esté en una zona protegida del Parque Natural Las Batuecas - Peña de Francia ha condicionado las actuaciones que se están ejecutando para no afectar a los canchales, flora y fauna de la zona, según han explicado el consejero

"Es una actuación compleja por la orografía de esta vía, que salva 700 metros de desnivel y que tiene un gran atractivo turístico, por lo que resultaba necesario seguir mejorando la seguridad de la plataforma", ha subrayado José Luis Sanz Merino.

Se estima que esta carretera soporta unos 395 vehículos al día de tráfico medio, aunque durante episodios de climatología adversa resulta necesario el corte de la vía al ser una carretera de montaña que asciende hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia.