Comienzan las obras de mejora de la accesibilidad del Canal de Castilla en Melgar (Burgos) con 92.000 euros de inversión

Los presidentes de las diputaciones de Burgos, Palencia y Valladolid en la visita a las obras del acueducto de Abánades. - DIP PALENCIA

BURGOS 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras para mejorar la accesibilidad en el embarcadero de Carrecalzada y en el acueducto de Abánades del Canal de Castillo, en el municipio burgalés de Melgar de Fernamental han comenzado y supondrán una inversión de 92.000 euros.

Los presidentes de las tres diputaciones que forman parte del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, Burgos, Palencia y Valladolid han visitado este martes las obras que se están llevando a cabo en este municipio burgalés.

La presidenta del Consorcio del Canal y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y los presidentes de las diputaciones de Burgos, Borja Suárez, y de Valladolid, Conrado Íscar han visitado estas obras que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con un presupuesto de 620.000 euros para la mejorara del paisaje y la continuidad de los Caminos de Sirga.

El propósito de esta actuación es mejorar los conjuntos de Carrecalzada y del acueducto de Abánades mediante la reforma de diversos elementos y la incorporación de nuevos equipamientos que incrementen las condiciones de uso, seguridad y disfrute de estos singulares espacios naturales.

En concreto, se actuará sobre los accesos a los antiguos almacenes y su entorno inmediato, además de que se reorganizarán las zonas de aparcamiento, además de que se instalará alumbrado público de alta eficiencia energética, y se renovará la señalización y se cubrirán los contenedores.

Asimismo, en el entorno del acueducto de Abánades se sustituirá el actual embarcadero por uno nuevo y se instalarán escaleras que permitirán acceder a la base del acueducto, lo que dará una nuevaa perspectiva desde el Canal y permitirá valorar mejor la magnitud de esta obra de ingeniería histórica.

La presidenta del Consorcio, Ángeles Armisén, ha explicado que el objetivo de esta visita ha sido "hacer visible el compromiso" de este Consorcio "para trabajar y avanzar en la puesta en valor y em la mejora de uno de los elementos patrimoniales que vertebra las tres provincias y también las identifica".

"Es el agua que nos une, es el reflejo de una colaboración administrativa en una obra y en lugar emblematico", ha afirmado Armisén, quien ha reconocido que aunque Palencia es la provincia con más kilómetros del Canal, en todas las provincias hay "elementos singulares" como la darsena de Medina de Rioseco (Valladolid) o el acueducto de Abádenes, en Burgos.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, además de que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta se concedió al Consorcio del Canal una subvención directa de dos millones de euros.

El plan, estructurado en cuatro grandes programas centrados en la mejora de los Caminos de Sirga, la eficiencia energética y conservación del patrimonio, la modernización de edificios emblemáticos y el impulso promocional del Canal, cuenta ya con más de 1,6 millones de euros comprometidos, lo que supone cerca del 80 por ciento del presupuesto total, como ha explicado Ángeles Armisén.