Comienzan las obras de restauración del 'Monumento al Cine' de Valladolid con presupuesto de 38.257 euros

El 'Monumento al Cine', en Valladolid, vallado para el inicio de las obras de recuperación. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este miércoles de que ha iniciado la recuperación de la escultura monumental 'Stage Set for a Film' (Escenario para una película), popularmente conocido como 'Monumento al Cine', creado por el artista estadounidense Dennis Oppenheim en 1999, con un coste de 38.256,96 euros, impuestos incluidos, según el acuerdo de adjudicación.

El proceso de restauración, promovido por la Concejalía de Educación y Cultura, avanza con el inicio de los trabajos "in situ", una vez realizada la revisión de la estabilidad de la cimentación y los estudios previos necesarios para la intervención.

La empresa Sabbia Conservación y Restauración, adjudicataria del contrato que se formalizó el pasado mes de agosto, ha procedido ya al vallado e instalación de los medios auxiliares requeridos para llevar a cabo una actuación integral, enfocada en recuperar la integridad material y lectura estética de la escultura, bajo la supervisión de los técnicos municipales y la aprobación de los descendientes del autor.

Los trabajos comenzaron el pasado mes de septiembre con la toma de datos del monumento mediante aeronave no tripulada (UAS/dron).

Esta tecnología ha permitido obtener una documentación fotogramétrica completa y registrar el estado actual de conservación, lo que "minimiza los riesgos y evitando el contacto con las superficies de la escultura, además de posibilitar la creación de un modelo digital de referencia para futuras actuaciones de conservación, seguimiento y control".

La actuación prevista incluirá la eliminación de suciedad y residuos orgánicos e inorgánicos depositados en toda la superficie del conjunto, así como el desmontaje de los paneles plásticos con objeto de evaluar los daños estructurales de forma individualizada y permitir la limpieza y estabilización de los productos de corrosión de la estructura metálica.

La renovación de la pintura de acabado se realizará en base a ensayos previos del grado de laminación y desprendimiento del recubrimiento existente.