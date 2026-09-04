Comienzan las XXIX Jornadas Medievales de Ávila, con más de 150 actividades hasta este domingo. El alcalde, durante la visita al Puesto de Mando Avanzado. - AYUNT. DE ÁVILA

ÁVILA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila han iniciado con normalidad su actividad. Hasta el domingo, el dispositivo de seguridad, integrado por Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, ofrecerá más de 300 servicios con el objetivo principal de garantizar la asistencia y seguridad de todos los visitantes.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con el subdelegado del Gobierno en funciones, Francisco Fontanals; el comisario principal de Policía Nacional en Ávila, Ángel Díaz, y los responsables de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, ha visitado hoy Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la plaza de la Catedral y eje principal en torno al que gira el operativo de seguridad, que se despliega a lo largo y ancho y tiene presencia en la veintena de espacios en los que se distribuye el Mercado Medieval, declarado de Interés Turístico Nacional.

En su edición número 29, las Jornadas Medievales de Ávila comenzaron ayer por la tarde y se desarrollarán con más de 150 actividades hasta el domingo. En su primera jornada, se desarrolló la actividad sin incidencias destacadas, con 409 pulseras identificativas distribuidas y tres atenciones sanitarias por mareos y síncope realizadas por Protección Civil.

Igualmente, a las 20.15 horas, se extravió un niño de 8 de años, identificado con la pulsera que se proporciona a quienes la solicitan en el mercado, y que acudió directamente al puesto de Protección Civil del Mercado Grande, donde le recogió su padre minutos después.

En este sentido, los puestos de Protección Civil se encuentran ubicados en plaza de la Catedral, plaza de Zurraquín, plaza del Rastro, jardín de San Vicente y Mercado Grande. También se instala un punto de atención en el atrio de San Isidro cuando se desarrollan los torneos medievales.

Todos los puestos, equipados con Soporte Vital Básico (SVB) y Soporte Vital Avanzado (SVA), y con desfibrilador automático (DESA). Además y para atender las incidencias que puedan derivarse de las altas temperaturas, se reforzará el puesto del atrio de San Isidro, durante las justas medievales.