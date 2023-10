Comisión para diseñar el futuro del parque tecnológico de Burgos mientras se construye

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos crearán una comisión de seguimiento para diseñar el futuro del parque tecnológico mientras concluyen unas obras de urbanización por 20 millones de euros que se retomaron el pasado mes agosto y que tienen un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que se espera que estén acabadas en 2025.

La alcaldesa de Burgos, la 'popular' Cristina Ayala, ha abogado por "aprovechar el tiempo" que aún falta para terminar una infraestructura que, "por fin, está encauzada", para diseñar ya su futuro con el reto de que pueda echar a andar de manera inmediata y de forma especializada. "No podemos esperar esos dos años para decidir qué vamos a hacer con el parque tecnológico", ha reiterado la regidora que ha llamado a "trabajar desde ya" para ver cómo se "especializa" el parque tecnológico de Burgos, que no quiere que sea un "Villalonquéjar plus".

Dicho esto, sí ha pedido un "plus" para este parque tecnológico en torno a los ejes de la industria --"no en vano Burgos es la capital industrial del norte de España por excelencia", ha reivindicado--, de las energías verdes, como el hidrógeno, y de la digitalización. "Queremos un continuo durante el periodo de construcción y de obra para que el polígono se vaya conociendo y diseñar su futuro", ha explicado por su parte el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Esta es una de las principales reivindicaciones que ha llevado la alcaldesa de Burgos a la reunión mantenida este lunes con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la ronda de encuentros del jefe del Ejecutivo con los nuevos alcaldes de las capitales de provincia tras las elecciones del pasado 28 de mayo.

Ayala ha puesto sobre la mesa otra preocupación, que ha relacionado en este caso con las infraestructuras ferroviarias y ha reclamado al futuro nuevo Gobierno de España que impulse "sí o sí" el denominado Corredor Central, el tren directo entre Madrid, Aranda y Burgos, máxime, ha recordado, tras el compromiso asumido por Pedro Sánchez con la UE de incrementar el transporte de mercancías por tren.

Su objetivo es que ese Corredor Central "vertebre" el tráfico de mercancías desde Algeciras, al que se ha referido como "el mayor puerto de mercancías del sur de España".

Finalmente, ha reclamado la presencia de Burgos en el 'mapa nacional del hidrógeno' que está realizando la empresa Enagás tras un primer borrador que, según ha explicado, pasa por el Oeste de España y por la Cornisa Cantábrica.

"Nos parece estupendo desde Burgos que vertebre la parte Oeste y la parte Norte de la geografía nacional pero nosotros pedimos que también uno de los polos de mayor consumo industrial, como es el polo que va por Valladolid, por Palencia, por Burgos y por Miranda también pueda tener esa red de hidrógeno dentro de este mapa nacional", ha pedido la alcaldesa que ha pedido ayuda a la Junta para avanzar en un asunto de vertebración de la Comunidad.

Por otro lado, ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias en materia de cultura, como la actualización del Museo de Burgos, de titularidad estatal, para lo que ha pedido a la Junta una consignación presupuestaria expresa en las cuentas de 2024. "Es una obra necesaria para un museo que acoge, entre otras cosas, la Tizona del Cid", ha defendido la regidora.

Finalmente, ha pedido el "apoyo significativo" de la Junta al proyecto cultural de Burgos ciudad europea de la cultura en 2031, una iniciativa en la que trabaja ya el Consistorio para que sea un proyecto "compacto" y "completo". "Es un medio para lograr un fin, que Burgos siga siendo una referencia cultural y patrimonial en España", ha sentenciado.

PIDE INVERSIÓN PARA RENOVAR EL CTR, "FRANCAMENTE MEJORABLE"

Y entre los 'debes' de la ciudad señalados por la nueva alcaldesa destaca la situación del CTR, cuyo estado en este momento ve "francamente mejorable" y ha reprochado que no se haya hecho una inversión hace unos años, "mínimo" en la última legislatura. "La realidad que nos encontramos es un centro de residuos donde no se ha dado el paso para actualizarse e invertir", ha explicado Ayala para quien se trata de un tema "a desbloquear" a través de una inversión de "cerca 20 y muchos millones de euros" vía Somacyl.

Cristina Ayala ha destacado la "sintonía absoluta" con el presidente de la Junta de Castilla y León, un Gobierno "muy concernido" con todos los temas que tienen que ver con Burgos. "Compartimos la misma preocupación de llevar a Burgos a un mejor desarrollo y a una mejor competitividad", ha aseverado la nueva alcaldesa que ha recordado que su plan de ciudad para estos cuatro años está basado en los principales recursos de Burgos, la industria y el patrimonio y la cultura.

"Colaboración, coordinación y sintonía entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos", ha concluido Ayala que se ha comprometido a ser reivindicativa con todas las administraciones para conseguir mayor inversión para su ciudad.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, que ha explicado que Cristina Ayala ha llevado a su reunión con Fernández Mañueco "un catálogo muy detallado de todas sus aspiraciones" para las que ha recibido el compromiso del presidente del Gobierno autonómico de participar y de colaborar "en todo lo que pueda" en todo lo que sea de su competencia.