La Comisión de Relaciones con el Procurador del Común se reúne mañana con la propuesta de renovación de Quintana

Archivo - El Procurador del Común, Tomás Qintana, presenta su informe en las Cortes de Castilla y León. - CORTES DE CASTILLA Y LEÓN - Archivo

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Relaciones con el Procurador del Común se reunirá mañana, martes 13 de octubre, para analizar la propuesta de candidato para la Presidencia de la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León, una reunión que se produce tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE que han dado el visto bueno a la renovación en el cargo de Tomás Quintana.

El Procurador del Común lleva en funciones tres años y once meses a la espera de ser renovado formalmente. Quintana tomó posesión de su cargo como Procurador del Común el 23 de octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo y fue cesado el 2 de noviembre de 2022 tras haber cumplido el periodo de cuatro años para el que había sido elegido formalmente.

El acuerdo entre los grupos Popular y Socialista se trasladó a la Mesa de las Cortes del viernes 2 de octubre cuando los dos grupos mayoritarios informaron formalmente del acuerdo para renovar en el cargo a Tomás Quintana. El Procurador del Común de Castilla y León tiene que ser elegido por mayoría de las tres quintas partes del hemiciclo que está formado por 82 procuradores, 33 del PP, 30 del PSOE, 14 de Vox y 5 del Grupo Mixto.

La propuesta de renovación de Quintana fue remitida a la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, órgano competente para presentar ante la Mesa de las Cortes el candidato correspondiente, trámite que cumplirá este martes y tras el que el nombre se elevará al Pleno de la Cámara en el plazo de un mes.