La Comisión de Reto Demográfico de Diputación de Soria dictamina cinco nuevas ayudas con un presupuesto de 595.000 euros

Reunión de la Comisión de Reto demográfico de la Diputación de Soria. - DIP SORIA

SORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos de la Diputación de Soria ha dictaminado favorablemente, por unanimidad de todos los grupos, cinco nuevas líneas de subvenciones incluidas en el Plan Soria 2026 con una inversión prevista de 595.000 euros.

Las líneas de subvenciones van destinadas a vivienda joven, inversión empresarial, becas para estudiantes de FP, relevo generacional y mantenimiento de bases y todas ellas deberán ser aprobadas en la próxima Junta de Gobierno.

Estas cinco ayudas se suman a las ocho aprobadas la semana pasada y que hacen una cuantía de 1.754.475 euros, a falta solo de dar el visto bueno a las bases para el apoyo a la venta ambulante.

La línea de vivienda joven está dotada con 280.000 euros, 30.000 euros más que la convocatoria anterior, y va destinada a personas menores de 40 años y la ayuda consiste en una subvención a fondo perdido del 50 por ciento de los gastos subvencionables con un máximo de 5.000 euros por solicitud.

En la edición anterior se han concedido un total de 60 ayudas, al prorratear la cuantía recibieron 4.255 euros por beneficiario.

También se ha dictaminado favorablemente la convocatoria de subvenciones dirigida a autónomos y pequeñas empresas que busca apoyar la puesta en marcha de actividades empresariales y la modernización de las ya existentes mediante la cofinanciación de las inversiones. Esta partida cuenta con un presupuesto de 135.000 euro, y en la edición anterior se concedieron 31 solicitudes.

FORMACIÓN PROFESIONAL.

Por segundo año consecutivo se convoca la línea de ayudas destinadas a estudiantes de FP que por motivos de estudios deban residir fuera de su domicilio familiar. Los beneficiarios deben ser estudiantes de FP, con independencia de la provincia de procedencia, matriculados en cualquiera de los centros públicos de Soria y provincia en el curso 2026/27 que por razones de estudio tienen que residir fuera del domicilio familiar. Pueden optar a una subvención de 1.000 euros

En la primera edición se concedieron 76 becas por un importe de 62.461,82 euros.

Otra de las líneas aprobadas es la de apoyo al mantenimiento de bares o centros de ocio en municipios, entidades locales o barrios con población inferior a 300 habitantes dotada con 50.000 euros y son incompatibles con las subvenciones que con el mismo objetivo concede la Junta. La subvención es como máximo el cien por cien de las cuotas satisfechas a la Seguridad Social con un límite de 2.500. En la edición anterior se concedieron 30 solicitudes por un importe de 45,577,60 euros.

Por último y por cuarto año consecutivo se convoca la línea de subvenciones destinadas a apoyar el relevo generacional de negocios del medio rural que peligra su continuidad por jubilación del titular. La línea cuenta con una partida de 50.000 euros para subvencionar la transferencia de cualquier actividad empresarial con un porcentaje máximo del 40 por ciento de la inversión subvencionable con un importe máximo de 25.000 euros.

En la edición anterior se concedió una solicitud en la primera convocatoria por importe de 25.000 euros y en la segunda convocatoria se concedieron dos solicitudes dotadas con 50.000 euros.