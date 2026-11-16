La compañía italiana Teatro Necessario convierte al LAVA en la disparatada Nuova Barberia Carloni

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía italiana Teatro Necessario llevará este fin de semana al Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura el espectáculo 'Nuova Barberia Carloni', una propuesta que celebra y reivindica el poder del encuentro con funciones el sábado 20 de noviembre a las 20.30 horas y el domingo 21 a las 18.30 horas.

Según informa la Fundación Municipal de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press, el montaje recupera el ambiente de las barberías de otras épocas, concebidas como espacios de encuentro donde debatir, conversar, compartir anécdotas, escuchar música, reír y dejar pasar el tiempo.

En escena, tres excéntricos artistas transforman el trabajo cotidiano entre tijeras, peines y butacas en un juego que hace cómplice al público a través de la música en directo, las acrobacias, el teatro gestual y el humor.

Dirigido a espectadores de todas las edades, el espectáculo conecta los programas Artes Escénicas Contemporáneas y SCNAFamiliar del LAVA.

Las entradas están ya a la venta a un precio único de doce euros, aunque los titulares del abono del programa SCNAFamiliar disponen de precios especiales de siete euros para el Abono 10 y de ocho euros para el Abono 6.

Asimismo, el programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Las localidades pueden adquirirse en la página web 'lavavll.es', servicio sujeto a recargo, y en la taquilla del teatro, abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas, así como los domingos de función desde dos horas antes del inicio.