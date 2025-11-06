La compañía vallisoletana Arcón de Olid inicia su 30 aniversario con dos de sus obras más emblemáticas y un estreno

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid iniciará las celebraciones de sus 30 años de existencia con la puesta en escena de algunas de sus obras más representativas y el estreno de su nuevo montaje, 'Coronas de cartón', inspirada en 'Macbeth' de Shakespeare.

Las representaciones, que tendrán lugar en la sala Experimental del Teatro Zorrilla, arrancarán el domingo, 9 de noviembre, a las 19.30 horas, con la puesta en escena de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, dirigida en esta ocasión por Laura Peláez.

Con un elenco de 14 actores, esta función cierra un periplo de nueve representaciones a lo largo y ancho de Castilla y León, han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

Como cada año, Teatro Arcón de Olid retoma este drama religioso-romántico-fantástico, con su conocida trama de las pericias de Don Juan, joven caballero entregado a una vida desenfrenada de apuestas, amoríos y duelos.

El domingo 16 de noviembre, a la misma hora, continuarán las celebraciones, en este caso con su obra más laureada, 'El lindo Don Diego' de Agustín Moreto. Publicada en 1662, es posiblemente una de las comedias más divertidas del Siglo de Oro, ha apuntado el conjunto artístico, que ha recordado que Moreto retrata a la perfección el tipo de contrafigura del galán, lo que se ha llamado el "figurón". Extravagante, atildado hasta lo ridículo y absolutamente pendiente de sí mismo.

Finalmente, el domingo 23 de noviembre a las 19.30 horas se cierra este "aperitivo" de celebración con el estreno de la obra 'Coronas de cartón', con dirección y texto de Vanesa Lorenzo Lasarte, inspirada en Macbeth.