Compañías nacionales e internacionales amenizan el Mercado de las Tres Culturas de Ávila que se celebra hasta el domingo - EUROPA PRESS

ÁVILA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de compañías procedentes de todo el país y de varias partes del mundo desarrolla estos días más de 300 actividades fijas e itinerantes en el marco de las XXVIII Jornadas Medievales de Ávila, declaradas de Interés Turístico Nacional, y que se celebran hasta el domingo.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, ha asistido este viernes al primero de los pasacalles, 'Le Phoênix', que integran la denominada programación animada del mercado medieval.

Por las calles de la ciudad desde la tarde y noche del jueves, ya se pudo notar una gran afluencia de público a pesar de ser día laboral, y es que esta edición ha recuperado ampliar el mercado más allá del viernes, sábado y domingo habituales, con un día más de mercado.

Orcos, malabaristas, danzantes, músicos, duendes y otros seres fantásticos recorren estos días las calles y plazas del mercado de la mano de una veintena de compañías procedentes de más de una docena de países.

A su cargo estarán las más de 150 actividades itinerantes, que se suman a las más de 150 actividades fijas programadas en los diferentes espacios. Como protagonistas de la animación, los desfiles se pueden ver por las calles donde se desarrolla el mercado desde este jueves, con más de una docena de pases desde el Episcopio hasta el Mercado Grande y el Paseo del Rastro.

En los desfiles nocturnos, 'Elefant', una marioneta articulada de gran tamaño con forma de elefante, es la protagonista, mientras que un ave fénix, 'Le Phoênix', de la compañía francesa Youplaboum, es la marioneta articulada que sobrevuela el recinto del mercado, con sus movimientos.

Este viernes por la mañana, con una ciudad abarrotada de turistas y foráneos, ataviados con temática medieval o vestidos de paisanos, se han celebrado ya algunos de ellos así como demostraciones de arqueros, cetrería o las famosas justas medievales en el Atrio de San Isidro, que han hecho las delicias de los presentes a los que ha acompañado el buen tiempo.

Los pasacalles se completará en la animación del mercado con una recreación de la Farsa de Ávila el sábado en la plaza de la Catedral, o el Te Deum que también se podrá ver el domingo en ese mismo espacio.

Esta animación se completa, asimismo, con los grupos de animación abulenses que también se pueden ver en el mercado con música y otras actividades y que se sitúan en la plaza de la Catedral, plaza de Nalvillos e Italia, jardín de San Vicente, plaza del Corral de la Campanas y plaza Teniente Arévalo.

Para acceder al recinto medieval, la teniente de alcalde ha recordado la existencia de aparcamientos para personas con movilidad reducida, aparcamientos de motos y también aparcamientos disuasorios en la explanada trasera del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte y en los aledaños de la plaza de toros, conectados con el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) con autobuses lanzadera gratuitos y frecuencia cada diez minutos, durante el sábado y el domingo. Igualmente, se ha reforzado con más frecuencias la línea 1 de autobús urbano, que recorre toda la ciudad.