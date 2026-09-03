Compartir vivienda en CyL es un 3,5 por ciento más caro que hace un año

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de una habitación en Castilla y León cuesta de media 329 euros al mes, es decir, un 3,5% más que hace un año (2025), según el estudio a mitad año de 'Viviendas compartidas en España en 2026' basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de julio del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, los precios medios de las habitaciones en apenas un año subieron un 3,5%, pasando de los 318 euros/mes en julio de 2025 a los 329 euros/mes de julio de 2026.

El orden de las 13 comunidades autónomas que se han visto afectadas por el incremento del alquiler de las habitaciones en 2026 es: Baleares (11,5%), Cantabria (11,3%), Aragón (9,3%), Canarias (8,5%), Región de Murcia (7,5%), Castilla-La Mancha (6,2%), Asturias (4,1%), Castilla y León (3,5%), Extremadura (3,4%), Madrid (3,4%), Navarra (2,5%), Comunitat Valenciana (2,3%) y Galicia (1,8%). Por otro lado, en cuatro comunidades el precio interanual desciende y son: Cataluña (-1,1%), La Rioja (-1,3%), País Vasco (-1,6%) y Andalucía (-2,8%).

En cuanto a los precios, son cuatro las comunidades con un precio por encima de los 500 euros al mes en julio de 2026 y son: Baleares con 622 euros/mes, Cataluña con 611 euros/mes, Madrid con 605 euros/mes y País Vasco con 574 euros/mes. Mientras, las Comunidades con precios inferiores son: Navarra con 479 euros/mes, Canarias con 468 euros/mes, Comunitat Valenciana con 440 euros/mes, Cantabria con 407 euros/mes, Aragón con 393 euros/mes, Andalucía con 373 euros/mes, Galicia con 341 euros/mes, Región de Murcia con 337 euros/mes, Asturias con 336 euros/mes, La Rioja con 333 euros/mes, Castilla y León con 329 euros/mes, Castilla-La Mancha con 307 euros/mes y Extremadura con 260 euros/mes.

POR MUNICIPIOS

En 54 de las 67 ciudades (80%) con variación interanual ha aumentado el precio medio de las habitaciones respecto al año anterior, diez de ellas están por encima del 10% y son: Paterna (19,0%), Badajoz Capital (18,5%), Cáceres Capital (17,9%), Leganés (17,9%), Alcoy / Alcoi (16,1%), Palma de Mallorca (13,7%), Villaviciosa de Odón (13,1%), Huelva Capital (12,3%), Zaragoza Capital (11,2%) y Sabadell (10,5%). Por otro lado, las tres ciudades con los mayores descensos son: Ponferrada (-8,6%), Sevilla Capital (-5,9%) y Jaén Capital (-5,8%).

El estudio de Fotocasa analiza también el precio de los principales municipios españoles. Las once ciudades con el precio por encima de los 500 euros al mes son: Sant Cugat del Vallès con 706 euros/mes, Villanueva de la Cañada con 667 euros/mes, Palma de Mallorca con 653 euros/mes, Marbella con 634 euros/mes, Barcelona Capital con 632 euros/mes, Villaviciosa de Odón con 629 euros/mes, Madrid Capital con 629 euros/mes, Bilbao con 617 euros/mes, Pozuelo de Alarcón con 587 euros/mes, Donostia - San Sebastián con 584 euros/mes, L'Hospitalet de Llobregat con 575 euros/mes, Leganés con 537 euros/mes, Getafe con 523 euros/mes, Málaga Capital con 513 euros/mes, Cerdanyola del Vallès con 503 euros/mes, Santa Cruz de Tenerife Capital con 500 euros/mes y Paterna con 500 euros/mes.

Por otro lado, las ciudades con los precios por debajo de los 300 euros/mes son: Plasencia con 210 euros/mes, Ponferrada con 238 euros/mes, Mérida con 255 euros/mes, Linares con 255 euros/mes, Jaén Capital con 265 euros/mes, Alcoy / Alcoi con 268 euros/mes, Cáceres Capital con 283 euros/mes, Talavera de la Reina con 283 euros/mes, Badajoz Capital con 291 euros/mes, Córdoba Capital con 291 euros/mes, Ferrol con 296 euros/mes y Cuenca Capital con 298 euros/mes.