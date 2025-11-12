Competición "de nivel" para elegir la mejor tapa del mundo entre 16 candidatos en Valladolid

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Mileno de Valladolid acoge este miércoles la final del IX Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid, en el que 16 participantes que representan a otros tantos países de cuatro continentes aspiran a llevarse el primer premio en una competición que los propios cocineros consideran "de nivel".

El campeonato, que se celebra justo después del Concurso Nacional de Pinchos que se ha desarrollado en el mismo escenario este lunes y martes, ha comenzado en la mañana de este miércoles con un acto en el que han participado, entre otros, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Jaime Fernández; y la presidenta del jurado internacional, la chef tailandesa elegida este 2025 como 'Mejor Chef Femenina del Mundo', Pichaya 'Pam' Soontornyanakij.

Los participantes compiten en dos tandas de ocho, una primera de 11.00 a 12.10 horas; y una segunda de 12.30 a 13.40 horas; mientras los miembros del jurado prueban las creaciones.

Antes de ello, el alcalde de la ciudad ha destacado que el campeonato alcanza la novena edición y ha subrayado el "significado" que considera que tiene la tapa en la gastronomía actual española y mundial.

Por ello ha dado las gracias a todos los cocineros, restauradores, "amantes de la tapa" y miembros del jurado porque considera que "entienden la gastronomía en miniatura como una gastronomía extensa, una gastronomía única, que alcanza precisamente el podio en lo que supone de relaciones sociales".

Por su parte, la presidenta del jurado, la conocida 'Chef Pam', ha mostrado su satisfacción por poder estar en España por quinta ocasión, un país del que ha destacado la hospitalidad de su gente y el "mucho alma" que tiene la comida española, en su opinión, porque "cada ciudad tiene su propio encanto" gastronómico.

Pam Soontornyanakij ha dejado un mensaje a los participantes, a quienes ha definido como "campeones" por el mero hecho de estar en la final, y les ha recomendado que estén "enfocados" en hacer su tapa "lo mejor" posible pero que no se olviden de "divertirse y disfrutar de la experiencia".

Entre los primeros en ponerse a los fogones ha estado el representante de Indonesia, el mexicano José Alfonso Rodríguez Portillo --tercer clasificado en la edición de 2024--, con la tapa 'Mutualismo', un; también el representante de Australia Andrea Vignali, que ha hecho 'Humo bajo la tapa', un pincho basado en el canguro pero que también lleva jamón ibérico; el concursante de Taiwán, Chen Cheng Dian, con 'Esmeralda', una mezcla de carne de vaca, pimienta y mariscos; o la participante de Nueva Zelanda Jessabel Canarias Granada, de origen filipino y que presenta 'Cuentahistorias', un taco en masa filo crujiente con salchicha de Wagyu con encurtidos y salsa de cacahuete.

Junto a ellos han cocinado el británico Simon Francis Coulter, con su 'Tartar de Ciervo'; el donostiarra que representa a Estados Unidos, Pedro José Calvo, que presenta un taco de guiso de oreja de cerdo con calamar y algas que aúna la gastronomía española, mexicana y californiana; el coreano Gyenghun Choi, que participa con un Kimbap --versión coreana del sushi-- con tartar de carne de res ahumada; y la tailandesa Sujinda Tongtawin, con Siam Khlong, una tapa que combina pomelo fresco con pasta de chile, coco, polvo de camarones y pasta de tamarindo.

La segunda tanda de participantes está encabezada por la representante de Canadá Erica Berk Karbelnik, otra concursante que repite en el Mundial, con 'Home in two places', que es una terrina de pollo aromatizada con limón y azafrán y con caviar de aceituna; el representante malayo Kit Kiet Liew, que participa con 'La perla de Borneo', una bolita de arroz rellena con mole de laksa; el mexicano Caleb Esteban Ventura, que presenta 'Ancentros', una 'gordita', platillo mexicano relleno de rabo de res en barbacoa acompañado de chile y 'chapulines' --pequeños saltamontes--; o el germano Volker Osieka, que presenta 'German Roll', una combinación de colinabo en escabeche con manzana enrollado en remolacha crujiente.

Culminarán el campeonato, el noruego Oyvind Boe Dalev, con 'La Reina del Mar', que es una tartaleta crujiente rellena de cangrejo y calabacín, con emulsión de jalapeño y pimiento de Padrón; el uruguayo Juan Carlos Brandt, con 'El timbó', un timbal crocante de chicharrones de molleja con boniato y chimichurri; el español que representa a Austria Carlos Maestre, que presenta 'La nación más pequeña del Mundo', una un buñuelo con estofado de carrillera de ternera; y finalmente el español ganador del Concurso Nacional de 2024 Íñigo Tizón, con 'Los lunes al sol', una costilla de cerdo a la barbacoa.

Los premiados --tres accésits, tercer clasificado, subcampeón y campeón-- se conocerán en la gala de clausura de los concursos nacional y mundial que se celebra a última hora de la tarde de este miércoles en la Cúpula del Milenio.

EMOCIÓN CON LA VIUDA E HIJOS DEL CHEF UCRANIANO HRYHORII ZVIRHZDE

El acto, presentado por el periodista expresentador de informativos en cadenas como RTVE y Telecinco José Ribagorda, ha contado con un especial homenaje al chef ucraniano Hryhorii Zvirhzde que participó en la edición de 2021 del Campeonato y que falleció el pasado mes de junio en un bombardeo en Jerson (Ucrania) cuando servía en el ejército de su país para defenderlo de la invasión rusa.

Entre el público estaban presentes Anastasia, viuda de Hryhorii, y sus dos hijos de corta edad, que han recibido el cariño y el largo y emocionado aplauso de las autoridades y los presentes, después de proyectarse un vídeo que mostraba imágenes del chef en el concurso de 2021 así como momentos en familia y también su funeral en Ucrania.

El alcalde y la concejal de Turismo y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, han saludado personalmente a la viuda y los huérfanos de Zvirhzde, que trabajaba en uno de los restaurantes más destacados de Odessa hasta que en febrero de 2022 se produjo la invasión por parte de Rusia.