El Complejo Asistencial de Salamanca recibirá 620.000 euros para ampliar y mejorar su servicio de farmacia

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto total de 619.055 euros para la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de siete sistemas automatizados de dispensación de medicamentos en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El objetivo del contrato, con cargo al programa de fondos de sostenibilidad-Farmacia FARMA 3, es la ampliación del equipamiento del Servicio de Farmacia de Salamanca con una herramienta útil para el control de la utilización de los medicamentos que aporta información sobre su uso.

Además, se aumenta la eficiencia en la reposición y los stocks de los fármacos y se garantiza la continuidad operativa, la interoperabilidad y la eficiencia del modelo de dispensación automatizada.