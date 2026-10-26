El Complejo Eras de Santa Marina de Palencia se convertirá en un terrodífico hospital para celebrar Halloween

Presnetación de la programación de Halloween en Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo de Eras de Santa Marina, de la capital palentina, se transformará el sábado, 31 de octubre, en un terrorífico hospital, donde pequeños y mayores podrán disfrutar, entre las 17 horas y la medianoche, de un amplio abanico de actividades que convertirán este icónico espacio en el epicentro del miedo y la diversión con motivo de la celebración de Halloween.

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha presentado este evento por tercer año consecutivo por el Ayuntamiento de Palencia a través del Patronato Municipal de Deportes en colaboración con el Club de Atletismo 'Saborea Cuatro Cantones'.

Castro Castro ha recordado la respuesta positiva que ha tenido esta actividad en años anteriores y ha enfatizado este evento "como alternativa de ocio saludable" durante la celebración de una fiesta cada "vez más consolidada" en el calendario festivo y con un gran número de adeptos.

Así ha explicado que la jornada estará dividida en dos franjas horarias: de 17:00 a 19:30 horas, dedicada a los más pequeños con edad recomendada de participación de hasta 9 años, con actividades lúdico-deportivas y este año, como novedad, con su propio pasaje del terror, y de 20 a 00:00 horas, donde los más mayores podrán disfrutar de un "emocionante pasaje del terror", recomendado ya para mayores de 10 años.

Por su parte, el presidente del C.D. Atletismo Saborea Cuatro Cantones, Mariano Calvo, ha explicado que a lo largo del evento se instalarán varias carpas con atracciones de feria decoradas al estilo de Halloween, que incluirán lanzamientos de anillos a calabazas y brujas, el juego de la momia, el vampiro ciego, la calabaza y el fantasma volador y los bolos fantasmas.

También se llevará a cabo un concurso de disfraces con premios para todas las edades.

Más de 45 figurantes asustarán a los personas que se animen a adentrarse en este peculiar pasaje del terror convertido en un "escalofriante hospital" en el que se irán encontrando a lo largo de un recorrido de 600 metros con enfermeros y médicos siniestros, al tiempo que atraviesan quirófanos, vertidos radiactivos, morgue, jardines espeluznantes y superan un último tramo lleno de diferentes desafíos. Una especial experiencia para quienes buscan poner a prueba sus nervios en Halloween.

Además, aquellos que quieran pasar una tarde divertida, podrán acercarse hasta la Plaza del Terror, para vivir una fiesta terrorífica disfrutando de la animación y de la banda sonora perfecta para este Halloween de manos varios dj,s palentinos desde un camión escenario decorado especialmente para la ocasión.