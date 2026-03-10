En Común defiende destinar el 0,2 del PGC a cooperación y crear espacios institucionales de participación para ONG

Reunión de En Común y ONGs de CyL - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición En Común, integrada por Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Verdes-Equo, ha defendido la necesidad de establecer un itinerario de crecimiento presupuestario en materia de cooperación al desarrollo hasta alcanzar el 0,20 por ciento de las cuentas autonómicas, asimismo ha propuesto la creación de espacios institucionales permanentes para garantizar la participación activa de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la toma de decisiones de la Junta de Castilla y León.

El candidato de En Común a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, ha mantenido este martes una reunión con la coordinadora de ONG para abordar la situación de los países empobrecidos por el sistema económico actual. Durante el encuentro, Gascón ha abogado por articular políticas que "mitiguen" el problema del subdesarrollo y ha señalado que Castilla y León debe ser una "Comunidad de referencia" en políticas de solidaridad.

Gascón ha lamentado los "recortes" sufridos en este área tras la crisis y ha criticado las posturas de la "extrema derecha", a la que ha acusado de posicionarse "fuera de la realidad". Frente a ello, ha apostado por una Comunidad "plural y diversa" que se enriquezca con las aportaciones de las personas migrantes desde la defensa del derecho a la migración como una vía para combatir la despoblación en el ámbito rural.

Por su parte, la número dos de la candidatura por Valladolid, Marina Echebarría, ha coincidido en la urgencia de modificar el Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Junta. Echebarría ha propuesto asegurar la continuidad de los proyectos y adelantar los pagos a las organizaciones para facilitar su supervivencia, ya que actualmente el presupuesto de 8,6 millones de euros resulta insuficiente.

Finalmente, la coalición ha reafirmado su compromiso de impulsar en las Cortes de Castilla y León un órgano de encuentro estable entre la Administración autonómica y la sociedad civil organizada. Gascón ha subrayado que su formación negociará con otros grupos parlamentarios para sacar adelante estas medidas, que cuentan con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, frente a quienes generan "odio y confrontación"