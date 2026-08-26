COMUNICADO: Vallsur recibe a las campeonas y subcampeón de Castilla y León de baloncesto 3x3

Jugadores 3G Valladolid 3x3 - 3G VALLADOLID 3X3

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vallsur recibirá este jueves, 27 de agosto, a las 19.00 horas a varios de los protagonistas más destacados del baloncesto 3x3 de Castilla y León.

La zona central del centro comercial acogerá un encuentro con las jugadoras Celia García y Pilar Valderrábano, campeonas del Circuito de Castilla y León, y con Eduardo Castaño, subcampeón del mismo circuito, todos ellos integrantes del equipo 3G Valladolid 3x3.

Durante la jornada, los visitantes podrán conocer de cerca a los deportistas, hacerse fotografías con ellos y conseguir autógrafos en un evento pensado para acercar el deporte a los más pequeños y compartir los éxitos logrados por el equipo durante la temporada.

El 3G Valladolid 3x3 ha firmado un verano sobresaliente, consolidándose como uno de los referentes nacionales de esta modalidad. A lo largo de la temporada estival de 2026, el equipo ha competido en destacados torneos nacionales e internacionales del circuito FIBA 3x3, obteniendo resultados de gran relevancia.

Entre sus logros más destacados figuran el segundo puesto en el FCBQ Women 3x3 Catalunya PRO, el subcampeonato en el DKB 3x3 Lite Quest disputado en Italia y la tercera posición en el prestigioso Open de France Superleague, uno de los torneos más reconocidos del calendario europeo.

Vallsur ha destacado el orgullo que supone haber colaborado con el equipo durante esta temporada. "Nos sentimos muy satisfechos de haber aportado nuestro pequeño granito de arena al crecimiento de estos deportistas y de poder compartir con nuestros visitantes los éxitos que han conseguido este verano", señala la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

Con esta iniciativa, Vallsur reafirma su compromiso con el deporte local y con la promoción de actividades que fomenten valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación.