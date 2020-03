Las comuniones, entre adaptarlas y aplazarlas o esperar a que la vida vuelva a la normalidad

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estado de Alarma decretado por el Gobierno a consecuencia de la pandemia del Coronavirus pone en peligro la celebración de las comuniones, entre finales de abril y principios de junio, y aunque hay diócesis de la Comunidad que se inclinan por adaptar las fechas según la evolución de la situación y no descartan tener que atrasarlas, otras no tienen nada decidido y esperaran a cuando se pueda reanudar la vida con normalidad.

Así, en Ávila, el Obispado ha asegurado que cuando las autoridades sanitarias consideren que se puede reanudar la vida normal "se tomarán las decisiones oportunas" y siempre en contacto los párrocos con las familias, "pero cuando la situación se normalice".

La Archidiócesis de Burgos no ha tomado una decisión al respecto e irá "dando pasos" según vaya evolucionando la situación y según las indicaciones sanitarias, aunque serán los párrocos los que "hablarán cuando llegue el momento" con las familias sobre la disponibilidad de la celebración de la Primera Comunión.

Las diócesis de León y Astorga apelan a la "cautela" sobre la decisión a tomar pero siempre actuarán según las recomendaciones de las autoridades sanitarias al igual que se hizo con el cierre de los templos al culto para evitar concentraciones de personas.

En Palencia, la Diócesis no se ha planteado, por el momento, retrasar las comuniones de mayo aunque considera que dada la situación que vive el país no se podrán llevar a cabo. "El tema no se ha planteado ni está encima de la mesa" señalan desde la Diócesis, aunque de seguir así "no se podrán celebrar" ya que en la actualidad el culto y las ceremonias especiales "están suspendidas".

VUELTA A LA NORMALIDAD

Asimismo, ha apuntado que cuando todo vuelva a la normalidad se tomará una decisión "en una reunión consensuada" y cada párraco tendrá que hablar con los padres y "elegir la fecha más oportuna".

La Diócesis de Salamanca no tiene una decisión "cerrada" y serán las parroquias los que hablen con los padres para darles a conocer la postura para que ""estén tranquilos cuanto antes y sepan qué va a pasar", pero que todavía no hay una decisión firme.

Por su parte, el vicario general de la Diócesis de Segovia, Ángel Galindo, ha avanzado que no se valora la celebración de comuniones, así como de ningún acto litúrgico que implique concentración de personas, "hasta que la situación de emergencia sanitaria pase".

Galindo ha indicado que, según las previsiones, "no se va a salir de esta situación antes de mayo" y ha insistido que así como se han suspendido los actos principales de Semana Santa, "cualquier actividad de grupo de la Iglesia se pospone hasta que esto mejore".

La Diócesis de Osma-Soria ha señalado que "no se va a tomar una decisión a nivel de Diócesis" y será cada párroco el que decida "con las familias" buscar otra fecha "si se da el caso de tener que atrasarlas, que parece lo más probable".

El responsable de prensa de la Diócesis de Osma-Soria y párroco de El Burgo de Osma, Rubén Tejedor, ha indicado que en su localidad propondrá la celebración en julio, coincidiendo con la novena a la Virgen del Carmen, donde los niños salen vestidos de comunión.

En Valladolid, la Archidiócesis no ha tomado la decisión de aplazar las celebraciones pero si de "adaptarse" según vaya evolucionando la situación generada por el estado de Alarma aunque no descarta que se tengan que "posponer", lo que afectará a unos 3.200 niños.

Se irán tomando las decisiones en función de la evolución de la situación actual de alarma y no se descarta que algunas comuniones se puedan celebrar en junio o incluso flexibilizar los casos y permitir que los niños puedan comulgar en parroquias diferentes de donde han recibido la catequesis.

Desde la Diócesis de Zamora se asegura que no se pueden hacer planes más allá del 11 de abril, pero seguirán las pautas y recomendaciones "de las autoridades civiles y sanitarias" ya que, por el momento, es "difícil" cuánto tiempo se va a prolongar el estado de Alarma o las limitaciones de reunión.