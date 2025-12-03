Concedidas 12.202 subvenciones del Bono Concilia por 9,15 millones de euros

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha resuelto este miércoles la convocatoria del Bono Concilia convocado el pasado 4 de junio con un total de 12.202 ayudas por un importe de 9.151.000 euros.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha precisado que es la primera concesión de ayudas que se resuelve con la ampliación de renta máximo introducido en la convocatoria de junio, que pasó de un tope de 50.000 euros a los 55.000, con 25.000 euros para las familias monoparentales.

El Bono Concilia es una subvención establecida en 750 euros que pueden solicitar las familias en las que ambos progenitores, tutores, acogedores familiares o el único responsable en el caso de las familias monoparentales tengan a su cargo niños nacidos en los tres años naturales previos a la convocatoria -en la de este año se estableció el 1 de enero 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024- y que cumplan una serie de requisitos.

Uno de ellos es estar empadronados en un municipio de la Comunidad, como también trabajar por cuenta propia o ajena -deben acreditar al menos 90 días de alta en la Seguridad Social o la Mutualidad correspondiente durante el curso que fije la convocatoria-, lo que implica la necesidad de contratar recursos relacionados con el cuidado de los hijos para facilitar la conciliación familiar, personal y laboral. No cabe ninguno de los supuestos de asimilación al alta.

Otro de los requisitos está relacionado con el nivel de renta, con el nuevo límite de 55.000 euros ingresados durante el año previo a la publicación de la convocatoria -en este caso, 2024- y los 25.000 euros para familias monoparentales.

Familia ha recordado que hay supuestos en los que se aplican bonificaciones para facilitar la percepción de la subvención: el límite de renta se reduce 3.000 euros por cada hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o 9.000 si dicho grado es igual o superior al 65 por ciento.

Además, si padres y menores están empadronados en un municipio de menos de 20.000 habitantes, ese límite de nivel de renta se recorta un 20 por ciento. Un porcentaje que se aplica en cualquier caso a las familias monoparentales, acogedores familiares o familias numerosas de categoría general, y que se incrementa hasta el 30 por ciento en el caso de las de categoría especial. Todos estas bonificaciones, además, son acumulativas.

Las familias solicitantes pueden acceder a la resolución a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.