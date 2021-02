Concejal de Turismo de Salamanca ve "prematuro" pensar que no habrá Semana Santa y confía en que puedan salir los pasos

SALAMANCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha considerado que es "prematuro" pensar que no va a haber Semana Santa en 2021 y, aunque ha reconocido que las fechas están cercanas", ha asegurado que "no tiraría la toalla" por lo que no descarta que "puedan salir los pasos".

En una rueda de prensa para presentar actividades telemáticas de 'TeGusta Salamanca', ha respondido a los medios de comunicación que "ha cundido el desánimo" después de los meses de pandemia pero ha añadido que "la incidencia está bajando" y ha recordado que la vacunación está creciendo.

Sobre este último aspecto, ha destacado el ritmo creciente en la inyección de vacunas en la población, con un ritmo "exponencialmente" mayor en febrero que en enero y que en marzo también será así respecto a febrero.

Después de afirmar que está "seguro" de que "si es posible" una Semana Santa presencial los cofrades estarán "listos", ha añadido: "Nos estamos adelantando mucho en lo peor, es tan malo adelantarse en lo bueno como en lo malo".

Por ello y tras remarcar la "situación muy cambiante" que se vive con la pandemia, ha admitido que "ha cundido el desánimo" y que "dan ganas de bajar los brazos". "Yo no descartaría totalmente que puedan salir los pasos", ha apostillado.

A este respecto, ha puesto como ejemplo el trabajo en el equipo de Turismo de la ciudad de Salamanca, que, aunque todo se haya "venido abajo", trabaja con la propuesta de actividades como "si se fuera a abrir mañana". "Esa es la actitud", ha reivindicado.