La concejala del PP de Palencia inicia acciones legales contra los medios que informaron de la adjudicación de su casa

PALENCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del del PP del Ayuntamiento de Palencia Laura Lombraña ha anunciado acciones legales contra los medios de comunicación que este martes publicaron información sobre supuestas irregularidades en la adquisición de su vivienda.

A través de un comunicado, la edil se refiere a el diario 'El País' y al periodista responsable de la publicación, "por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias, concurriendo además el agravante de publicidad".

En el texto de su comunicado, Laura Lombraña añade que la demanda se ampliará a todos aquellos medios que "reproduzcan o amplifiquen dicha información sin haber verificado previamente su veracidad" y que esta actuación tiene por objeto la "defensa del honor y la reputación" frente a la difusión de informaciones que se consideran falsas o no debidamente contrastadas.