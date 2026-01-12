La concentración motera 'La Leyenda' supera los 13.000 participantes en su décima edición en Cantalejo

Asistentes a la concentración motera 'La Leyenda Continúa' 2026. - LA LEYENDA CONTINÚA

SEGOVIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concentración motera 'La Leyenda Continúa' 2026 ha finalizado su décima edición en Cantalejo con un balance final de 13.434 motoristas que han visitado los pinares del Hoyal procedentes de distintos puntos de España y el extranjero.

El tiempo meteorológico, a pesar de las predicciones, ha sido favorable, por la ausencia de lluvia y nieve, para el desplazamiento de los motoristas concentrados, que además han recorrido parte de la provincia para visitar los tres 'pueblos amigos' de Turégano, Lastras de Cuéllar y Prádena.

Como desde hace una década, Cantalejo ha recibido a miles de motoristas procedentes de España, Francia, Portugal e Italia, que han disfrutado de las rutas organizadas, conciertos, conferencias y encuentros de coleccionistas de motos clásicas y custom.

Como novedad, esta edición ha acogido la Primera Reunión de Motos de Leyenda, convocada para motocicletas anteriores a 1990. Además, el viernes se repitió la Nochevieja Motard, con las campanadas acompañadas de doce piñones y brindis colectivo, en la que fueron padrinos el reportero gráfico Miguel Ángel de la Fuente y la campeona del Rally TT en categoría femenina, Beatriz Díez Romano.

En esta edición, el Premio Leyenda de Oro se ha entregado a la travesía moto turística Lés-a-Lés, de Portugal, y las Leyendas de Honor 2026 han sido para el motorista y coleccionista de máquinas clásicas Alfonso Serrano Huici, y para la Federación Francesa de Motards en Colère. También se ha otorgado un trofeo especial al campeón del mundo en Mototurismo Santiago García.

Asimismo, no ha faltado el homenaje a los motoristas fallecidos en las carreteras durante el último año, que se desarrolla con un desfile de antorchas y suelta de farolillos en la plaza Mayor de Cantalejo.

La organización ha agradecido el "espíritu participativo" de los asistentes y la colaboración de vecinos y autoridades locales, que ha permitido un nuevo evento "seguro" que ya abre sus puertas a la próxima edición de 2027.