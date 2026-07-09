El concierto 'Armonía Eclíptica' de la Oscyl abre este jueves el programa 'Soria, el eclipse en primera fila'

Cartel de la programación del Ayuntamiento de Soria con motivo del eclipse del 16 de agosto. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital soriana prosigue con el programa de divulgación y sensibilización del eclipse de sol del 12 de agosto y bajo el lema 'Soria, el eclipse en primera fila', la programación pretende acercar la astronomía a todos los públicos y consolidar la ciudad como referente internacional de este gran acontecimiento, combinando divulgación, música y experiencias inmersivas.

La programación arranca este jueves 9 de julio con el concierto multimedia 'Armonía eclíptica', a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), dentro del ciclo Plazas Sinfónicas.

La actuación, dirigida por David Fernández Caravaca, tendrá lugar a las 21.30 horas en la Plaza Mayor y ofrecerá un recorrido musical inspirado en el universo con obras de Dvorák, Gustav Holst, Joaquín Rodrigo y John Estacio, acompañadas de proyecciones audiovisuales que convertirán el concierto en una experiencia inmersiva.

MÁS ACTIVIDADES.

La programación continuará los días 11 y 12 de julio con una experiencia inmersiva de astronomía mediante un planetario portátil, instalado en el Trinquete, donde el público podrá acercarse al conocimiento del cielo y del universo de una forma didáctica y participativa.

El 16 de julio, el Centro de Recepción de Visitantes acogerá la conferencia 'Cuando el día se hizo noche. Eclipses históricos y su reflejo en el arte soriano', impartida por Javier Esteras, que analizará la presencia de estos fenómenos astronómicos en la historia y el patrimonio artístico de la provincia.

La música volverá a ser protagonista el 22 de julio con el concierto 'La música del universo', ofrecido por la Banda Municipal de Música en el parque de Santa Clara. El 29 de julio la programación concluirá con el espectáculo infantil 'Un escondite cósmico', una propuesta teatral dirigida al público familiar que tendrá lugar en el Palacio de la Audiencia.