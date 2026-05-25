El Concierto del Corpus Christi de Burgos ofrece el día 31 un recorrido por música recuperada de los siglos XVII y XVIII

Archivo - César Barriada, Archivo. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS - Archivo

BURGOS 25 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha presentado el "magno" concierto del Corpus Christi, que lleva por titulo 'Torre Metropolitana' y que se celebrará en la nave mayor de la Catedral el próximo domingo 31 de mayo, a las 20:30 horas.

Barriada ha estado acompañado por el vicario general de la Diócesis, Carlos Izquierdo;el presidente de la Fundación Círculo, Emilio de Domingo; y el director musical de Burgos Baroque Esemble, Francisco Javier Sariot.

Este concier ofrecerá un recorrido por la música de la Catedral de Burgos de los siglos XVII y XVIII', a cargo de 'Burgos Baroque Ensemble' bajo la dirección de Ulises Illán.

La cita se enmarca dentro de la programación cultural del Ayuntamiento y cuenta con la colaboración de Fundación Círculo Burgos y el Cabildo Metropolitano de Burgos.

Este concierto supone la culminación de un "intenso trabajo de recuperación, estudio y difusión" del patrimonio musical conservado en el archivo de la Catedral y que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos cinco años gracias a la colaboración entre las tres instituciones implicadas.

Este proyecto que ha permitido recuperar composiciones que no habían vuelto a interpretarse desde el momento de su creación y el concierto reúne algunas de las obras más significativas descubiertas e interpretadas por Baroque Ensemble durante este quinquenio de investigación.

El recorrido musical transita por los siglos XVII y XVIII a través de compositores estrechamente vinculados a la Catedral de Burgos y a su entorno musical, como Juan García de Salazar, Diego de Arzedo, Juan de La Madrid, Blas de Caseda, Manuel de Egüés, Francisco Hernández y Llana y Antonio Abadía.

A la formación burgalesa se suma la colaboración fundamental de los ministriles de La Danserye, especialistas habituales en la recuperación de repertorios ibéricos históricos y responsables de aportar la sonoridad original que estas composiciones requieren.

El concierto contará además con las voces solistas de Beatriz Lafont, Bruno Campelo, Jorge Enrique García y Víctor Cruz.