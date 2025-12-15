Concluyen labores de "control y gestión" en Sargentes de La Lora (Burgos) año y medio después del vertido

Vertido en Sargentes de la Lora - MINISTERIO

BURGOS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concluido las labores de "control y gestión" del vertido detectado en el campo de producción de la extinta concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos 'Lora', en el municipio burgalés de Sargentes de La Lora, en las que ha invertido 445.698,46 euros.

El vertido se detectó en abril de 2024, al pie de tres depósitos, y poco después el Consejo de Ministros acordó ejecutar las actuaciones de control y gestión con carácter inmediato, con un presupuesto global de un millón de euros, que no ha sido necesario agotar, señala el Ministerio a través de un comunicado.

A grandes rasgos, las actuaciones han consistido en la eliminación de los tres depósitos, retirando el hidrocarburo y los suelos afectados; la limpieza de la mezcla de hidrocarburo y agua en 20 pozos de la antigua explotación y su posterior relleno con áridos; el vallado de varias áreas para evitar accesos no autorizados, el vaciado e inertizado de otros depósitos, y la colocación de cartelería de advertencia.

En total se han gestionado 376 toneladas de hidrocarburos y aguas emulsionadas y 234 toneladas de tierra afectada por hidrocarburos.

El Miteco ha contactado con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta para colaborar en la recuperación y la conservación de los Bienes de Interés Cultural del antiguo campo de producción, como los testigos de perforación de cada pozo.

Además, ha informado de las actuaciones realizadas al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos, encargado del concurso de acreedores de la mercantil Compañía Petrolífera de Sedano, titular de la explotación, al objeto de que tenga en cuenta los costes incurridos, ya que deben correr por cuenta de la compañía, concluye.