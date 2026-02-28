Concluyen las obras de ampliación de zonas verdes y mejora en la calle Gütenberg de Salamanca

Obras en la calle Gütenberg. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde para contribuir a una ciudad aún más saludable que ha llevado a mejorar la accesibilidad y las zonas verdes en la calle Gütenberg, en el barrio del Oeste, con un presupuesto de adjudicación de 56.684,92 euros, y donde ya han concluido los trabajos.

Esta actuación está incluida en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia- Cofinanciado por la Unión Europea-Next Generation, señalan desde el Consistorio a través de un comunicado.

Atendiendo una petición de la asociación de vecinos ZOES, se ha acometido la reordenación del espacio para mejorar la accesibilidad a portales y negocios de la calle y se ha incrementado el número de bancos con 20 unidades de madera. A su vez, se han pavimentado los espacios libres con grandes losas en color verde que mejoran el aspecto visual, instalado una fuente bebedero y una mesa de ajedrez.

De esta forma, se facilitan amplios espacios abiertos para la realización de actividades que al mismo tiempo permitan el uso intergeneracional de la calle. Las zonas ajardinadas se han potenciado como espacios de naturaleza urbana para aumentar la biodiversidad.

En concreto, se han creado nuevos parterres cuyas borduras están delimitadas por elementos naturales como rocas y troncos ornamentales, que permiten la aparición de musgos y líquenes, así como la presencia de insectos benignos para el ser humano que, al mismo tiempo, contribuyen al control natural de plagas.

Asimismo, se han introducido 172 metros cuadrados de plantas arbustivas, que crearán diferentes espacios con gran cantidad de flores, para permitir la polinización de insectos benignos y proporcionar variado colorido en función de la estación del año.

Además, se ha reforzado el arbolado existente con 10 nuevos árboles frutales para mejorar la biodiversidad del entorno, proporcionando una variedad cromática que mejore la estética paisajista del entorno y contribuyendo a reducir el efecto 'isla de calor' en este entorno urbano.

La renaturalización y mejora de la accesibilidad de la calle Gütenberg contribuye a la ampliación de los escenarios de experiencia turística en el barrio del Oeste a través de la movilidad sostenible y del paisajismo experimental.

Al mismo tiempo, "potencia los espacios estanciales del barrio para contribuir a la consolidación de los pequeños negocios, comercios, restaurantes y locales de ocio nocturno en una zona con potencial turístico", finaliza el comunicado.