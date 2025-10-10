Concluyen las obras de la CL-626 entre La Robla y Robles de Valcueva tras una inversión de 1,45 millones de euros

Sanz Merino en la visita a las obras de la CL-626 en La Robla. - JCYL

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha concluido la renovación del firme en la carretera autonómica CL-626, en el tramo entre La Robla y Robles de la Valcueva, con una inversión global de 1.454.658 euros.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado las obras que se han llevado a cabo en esta vía y que se han ejecutado en un plazo de 14 meses, por lo que han concluido antes del plazo inicialmente previsto.

Sanz Merino ha apuntado qu esta actuación en la CL-626, ha supuesto "una mejora integral de una vía estratégica que conecta los valles del Bernesga y el Torío, beneficiando tanto a los usuarios urbanos como rurales".

Asimismo, Sanz Merino ha explicado que "con este tipo de actuaciones, la Junta refuerza su compromiso con la seguridad vial, la cohesión territorial y la sostenibilidad", para garantizar que los ciudadanos "puedan desplazarse en mejores condiciones y con mayor confianza".

Además, ha destacado además la importancia de incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación y ejecución de las obras.

"La innovación técnica y el respeto ambiental son ejes de nuestra política de infraestructuras. La utilización de materiales reciclados y la inclusión de medidas correctoras demuestran que es posible modernizar nuestras carreteras reduciendo el impacto medioambiental", ha apuntado Sanz Merino.