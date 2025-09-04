El Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos 'Ciudad de Salamanca' abre sus puertas este año a Portugal

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS), en colaboración con los principales clubes de vehículos clásicos e históricos de la ciudad y provincia, ha anunciado que el IV Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos Ciudad de Salamanca contará con la presencia de siete automóviles procedentes de Portugal.

El concurso, que se celebrará el próximo 7 de septiembre, es un evento que pertenece al programa de Ferias y Fiestas en honor a Nuestra Señora Santa María de la Vega.

Como gran novedad este año, a través de la iniciativa del Grupo Montes de Clássicos y el Clube de Automóveis Clássicos de Macedo de Cavaleiros, que han elegido Salamanca como destino de su 'Ruta Transfronteriza', habrá siete automóviles lusos.

Su visita supone un nuevo puente cultural entre el Museo y el país vecino, además de reforzar los lazos de colaboración ya existentes y aportando un carácter internacional al certamen.

Entre los vehículos lusos destacan un Peugeot 404 Pickup de 1982, un FIAT 124 Spider de 1969, un Mazda MX5 de 1990, un FIAT 850 Sport Coupé de 1969, un FIAT 500R de 1975, un Volvo 244 de 1979 y un Volvo 122 de 1960, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La suma de esfuerzos entre los principales clubes de Salamanca y su alfoz, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) y el Ayuntamiento de Salamanca, constituye un ejemplo de colaboración que ha convertido a este encuentro en un referente dentro de los eventos de vehículos históricos en Castilla y León, como ha reconocido el Ayuntamiento salmantino.

Con este apoyo, han añadido, la proyección del Concurso de Elegancia ha trascendido las Ferias y Fiestas de la ciudad, llegando a otras provincias y comunidades limítrofes.

Cada año crece el compromiso, y con él la ilusión de seguir incorporando nuevos colaboradores que hagan posible el desarrollo de esta propuesta cultural y festiva.

El concurso incluirá diferentes categorías, entre ellas: De Época (hasta 1960), Veteranos, Superdeportivos, Camiones, autobuses y furgonetas, Motocicletas y ciclomotores.

El jurado estará compuesto por los presidentes de los clubes participantes y representantes del MHAS.