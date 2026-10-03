El concurso infantil 'Ávila en dos pinceladas' reúne a más de 120 niños de entre ocho y once años

El concurso infantil 'Ávila en dos pinceladas'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición del Certamen de Pintura Infantil 'Ávila en dos pinceladas' ha reunido este sábado a más de 120 jóvenes participantes entre ocho y once años, como parte de la programación de las Fiestas de Santa Teresa.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio, Paloma del Nogal, y la concejala de Juventud, Deportes y Fiestas, Silvia López, junto con integrantes de la asociación Puerta del Alcázar y monitores de las ludotecas municipales, han acompañado a los pequeños artistas en la jornada que se ha celebrado en el Auditorio de San Francisco, tras tener que trasladarse la ubicación por la previsión de lluvia.

El concurso, organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Zona Centro-Puerta del Alcázar, ha dividido a los jóvenes artistas en dos categorías, en función de su edad: la primera, para participantes de ocho y nueve años; la segunda, para participantes de diez y once años.

De esta forma, entre las 11.00 y las 13.00 horas, los jóvenes pintores han escogido el espacio que han deseado para instalarse, dentro del recinto, y dibujar o pintar cualquier escena o rincón del auditorio o, en su defecto, de la muralla o los monumentos abulenses.

Para ello, han podido emplear cualquier tipo de material, desde acuarela a rotulador y lápiz, y estilo, con excepción del collage, según ha informado el Consistorio abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, la organización ha facilitado a los participantes una lámina oficial sobre la que han plasmado su creación, mientras que ha correspondido a los jóvenes llevar sus propios materiales.

Tras la deliberación del jurado, compuesto por profesores de la Escuela Municipal de Arte y de la asociación vecinal, se anunciarán las dos obras ganadoras, una por cada categoría, que recibirán una tablet como premio.