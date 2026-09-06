Los concursos de atavíos y escaparates de las XXIX Jornadas Medievales de Ávila congregan a cincuenta participantes

La reunión de coordinación de las Jornadas Medievales de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha entregado este domingo los premios a los ganadores de los concursos de escaparates y atavíos de las XXIX Jornadas Medievales, que han congregado a más de medio centenar de participantes.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, ha destacado la alta participación registrada en los concursos de atavíos, con más de una veintena de inscritos.

Así, en este XVII Concurso de Atavíos han resultado ganadores en la categoría infantil: Carlota Gutiérrez, con 'Princesa de la Esperanza', con un premio de 50 euros en material didáctico; Marcos Rodríguez, con 'El campanero', con uno de 30 euros; y Catalina, Ginés y Bosco Anta, con 'La dama y los templarios', quienes recibirán 20 euros en material.

En la categoría de adultos, se ha premiado a Lucía Batalla, con 'Wendigo del bosque', que ha recibido 150 euros; Francisco Esteban, con 'Alvar Fáñez de Minaya', que ha recibido 100 euros, e Isabel Martínez, con 'Dama de la cámara de la reina Leonor de Plantagenet', que ha recibido 50 euros.

En la categoría de adultos para grupos, el premio a las asociaciones del tercer sector, dotado con 500 euros, se ha entregado a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afávila); mientras que, en la categoría de asociaciones de vecinos, también dotada con 500 euros, se ha premiado a la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Vacas.

Por su parte, el premio en el concurso de atavíos destinado a grupos, dotado igualmente con 500 euros, ha ido a parar a 'La Alta Mesa', según ha informado el Ayuntamiento abulense.

Asimismo, este domingo se han entregado los premios correspondientes a los diseños ganadores en las categorías infantil y adulta, en el marco de los talleres y el concurso de diseño de atavíos organizados en el palacio de Superunda por Carmen Andueza, comisaria de la muestra que se expone en este espacio del mercado.

En este, los diseños ganadores han sido 'Campanilla medieval', de Melinda Catalán, en la categoría infantil; y 'Campesina atardeciendo', de Julia Romero, en la de adultos.

ESCAPARATES Y PARADAS

Por otra parte, en el concurso dedicado a escaparates, balcones, fachadas hoteleras y barras o terrazas de establecimientos hosteleros, se han entregado numerosos premios. En la categoría de establecimientos comerciales, los ganadores han sido Farmacia África Carretero, por el escaparate 'El rincón del boticario' (250 euros); Bazar Cristóbal Pardo, con 'Banquete de nobles contra viandas de plebeyos' (150 euros); y Planet Cool, con 'El caballero rojo' (100 euros).

En la categoría de balcones, la decoración premiada ha sido 'La taberna del Chico', de Miriam Bartolomé Sánchez; y, en la categoría de fachadas, el Centro de Atención Temprana de Autismo, situado en el jardín del Recreo, con 'La casa de los héroes distintos'.

En cuanto al X certamen de paradas abulenses en el mercado, los premios han ido a los puestos instalados por Yolanda Hernández (200 euros), Asociación Pronisa Plena Inclusión (150 euros) y Silvia Vegas (100 euros).

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Además, en esta última jornada se ha convocado una nueva edición del concurso de fotografía, de donde saldrán tanto el cartel de la XXX edición del mercado como las imágenes premiadas que ilustran el programa actual.

Este concurso está dotado con 1.500 euros, distribuidos en un primer premio de 600 euros y cinco premios de 180 euros cada uno para las cinco menciones que se conceden: fotografía de inspiración árabe, de inspiración cristiana, de inspiración judía, con la muralla como telón de fondo y de animación.

En este certamen, las imágenes deberán enviarse desde el día posterior a la finalización de las jornadas hasta el 20 de septiembre de 2026 a las 23.59 horas, al correo electrónico 'fotografiasmedievales17@ayuntavila.com', en el que se tendrá que solicitar acuse de recibo.

En el cuerpo del correo deberán figurar el nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico del autor. Los trabajos deberán enviarse en formato digital en formato 'JPG', con un peso máximo de 1.5 MB y una proporción de 3x2.

A los participantes, se les recomienda el formato vertical, acorde al folleto del que formarán parte las fotografías premiadas. Entre todas las obras recibidas, se seleccionarán 45 fotografías para conformar la exposición de las Jornadas Medievales de Ávila de la siguiente edición, donde se mencionará a sus autores.

Por otro lado, en el marco de las XXIX Jornadas, se ha celebrado este domingo la Carrera de Las Tres Culturas, con los más pequeños como protagonistas.

Más de una treintena de corredores, divididos en categorías masculina y femenina y en grupos de entre cuatro a ocho y de nueve a doce años, han participado en esta cita organizada por el Ayuntamiento de Ávila en colaboración con el Club Puente Romanillos.

A todos los ganadores y también a los participantes, la concejala de Juventud, Deportes y Fiestas del Consistorio abulense, Silvia López, les ha entregado premios, consistentes en material didáctico.

BALANCE DEL SÁBADO

Por otra parte, el Ayuntamiento ha subrayado la afluencia de asistentes a las Jornadas Medievales y ha señalado que el mercado recibió el sábado un "importante" flujo de asistentes, lo que ha provocado que sobre las 21.30 horas se restringiera el acceso durante algo más de media hora.

Además de en los espacios del recinto del mercado, hubo una gran afluencia en el atrio de San Isidro, provocada por los torneos a caballo y las exhibiciones de cetrería, así como en el campamento inglés, con el primer asalto a la muralla, la yincana familiar y la salida trastamarista por la noche.

Así lo ha expuesto, en la reunión de coordinación celebrada esta mañana, el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien ha informado, además, de que se registraron cerca de medio centenar de asistencias sanitarias, que incluyeron tres traslados y que se dieron, principalmente, por la mañana.

De las asistencias, un total de 27 requirieron una atención más prolongada, principalmente derivadas de caídas y traumatismos y, de estas, la considerada más "grave" tuvo lugar en el recinto del mercado, pero no ha estado relacionada con el mismo, al tratarse de un accidente en el que una cuidadora de un centro de personas mayores sufrió una caída con una usuaria de 93 años a la que llevaba en silla de ruedas mientras iban por la bajada del Rastro.

Igualmente, se registraron dos extravíos de menores, uno de ellos sin pulsera y otro con pulsera identificativa, cuyos progenitores se dirigieron a uno de los puestos de Protección Civil porque no lo encontraban, hasta su localización pocos minutos después.

En este sentido, en la jornada del sábado, en los puntos de Protección Civil, se distribuyeron 820 pulseras identificativas destinadas a menores y personas vulnerables.