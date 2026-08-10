Condenado a un año y diez meses de prisión por provocar un incendio en La Fregeneda (Salamanca) en 2024

Archivo - Furgones en la Audiencia Provincial de Salamanca - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un varón a un año y diez meses de prisión, así como al pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros y el pago de 61.580,21 euros por gastos de extinción a la Junta, por provocar un incendio forestal por imprudencia grave tras realizar una quema de pasto sin autorización en el término municipal de La Fregeneda en 2024 y que calcinó 4,24 hectáreas de arbolado.

Los hechos han quedado acreditados en la sentencia emitida tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes durante la audiencia preliminar, en la que el acusado ha aceptado las penas impuestas, señala el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, el tribunal ha concedido la suspensión de la pena privativa de libertad durante un plazo de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir en ese periodo y al pago de la indemnización fijada.

El suceso tuvo lugar sobre las 13.58 horas del 4 de julio de 2024, cuando el condenado efectuó una quema de pasto junto a su vivienda en el paraje Arroyo del Lugar. La quema se realizó sin contar con autorización administrativa y en época de riesgo alto de incendios forestales declarada en Castilla y León, en un entorno catalogado como Zona de Alto Riesgo (ZAR) y con afección a Espacio Protegido.

Las condiciones meteorológicas extremas registradas ese día, con una humedad del combustible fino muerto del cinco por ciento y una probabilidad de ignición del 70 por ciento, favorecieron la rápida propagación de las llamas hacia la vegetación contigua de pasto, matorral y arbolado. El fuego afectó a parcelas colindantes cuyos propietarios han renunciado a ejercitar acciones legales.

El incendio quedó controlado a las 19.14 horas del mismo día y fue extinguido definitivamente sobre las 21.00 horas tras la intervención de los servicios de extinción.

Además de las penas de prisión y multa, la resolución judicial impone al procesado la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el abono de las costas procesales y el pago de una indemnización de 61.580,21 euros a la Junta en concepto de gastos de extinción, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes