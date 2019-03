Condenado a un año y medio el detenido con 3,37 gramos de cocaína en la calle San José

Actualizado 25/03/2019 11:17:52 CET

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un año y medio de cárcel a J.R.M.F, el hombre que fue interceptado en abril de 2018 en la calle San José en posesión de un total de 3,37 gramos de cocaína.

Se trata de una sentencia de conformidad ya que el encausado, para quien inicialmente se pedían tres años de prisión, ha alcalzado un acuerdo con la Fiscalía para que la condena quede reducida a un año y medio y al pago de una multa de 400 euros como autor de un delito de tráfico de drogas, de las que causan grave daño a la salud, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La parte dispositiva de la sentencia, que ya es firme, ha sido anticipada 'in voce' por el magistrado presidente. La sala ha aceptado además suspender la ejecución de la condena, de forma que el condenado no ingresará en prisión, si bien la suspensión queda sujeta a que J.R.M.F. no vuelva a delinquier en los próximos tres años.