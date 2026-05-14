Condenado en Ávila a cuatro años por agresión sexual a una joven a la que se ofreció ayudarla a orinar

ÁVILA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre como autor responsable de un delito de violación por agresión sexual, tras considerar probado que introdujo los dedos en la vagina de una joven de 21 años sin su consentimiento.

El tribunal ha impuesto además al procesado la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella durante nueve años, así como una medida de libertad vigilada de cinco años que se ejecutará tras la pena privativa de libertad, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.