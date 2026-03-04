Condenado a dos años de prisión por agredir sexualmente a una mujer en su piso de Salamanca

SALAMANCA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre a dos años de prisión por un delito de agresión sexual con violencia cometido en septiembre de 2024 tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular.

La pena de cárcel queda suspendida durante dos años siempre que el condenado no vuelva a delinquir y abone la indemnización fijada a favor de la víctima.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, ciudadano de Mali y sin antecedentes, conoció a la víctima durante la madrugada del 7 de septiembre en la zona de ocio de la Gran Vía en la capital salmantina.

Ella le invitó a su domicilio para tomar algo sobre las 5.00 horas y, tras estar hablando en el balcón de la víctima, sobre las 6.35 horas, ya en la habitación, el acusado "con ánimo libidinoso, estando desnudo y con su pene en erección", como asegura la sentencia, tocó la vagina de la mujer "sin ningún tipo de consentimiento", y trató de continuar la agresión pese a la resistencia de ella.

En el forcejeo, la mujer cayó al suelo e intentó huir, pero él la sujetó por los tobillos para impedirlo. La intervención de una amiga que dormía en la vivienda y la llamada inmediata a la Policía permitieron que el acusado cesara su conducta y fuera detenido minutos después.

La víctima sufrió hematomas en brazos, muslos y hombro, además de un trastorno de estrés agudo que requirió atención psicológica y psiquiátrica.

El tribunal ha impuesto, además varias medidas de protección como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 250 metros, prohibición de comunicación durante cinco años, libertad vigilada durante cinco años tras la pena de prisión e inhabilitación especial para trabajos con contacto directo con menores durante cinco años.

También deberá responder por los daños y perjuicios causados, con los intereses legales correspondientes, y asumir las costas del proceso. La resolución es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de diez días.