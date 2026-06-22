Condenado por el hurto de la antena y el 'limpia' trasero del vehículo de su vecino en Arroyo (Valladolid)

Archivo - República Dominicana.- Condenado a 34 meses el autor del crimen de Viana por coaciones y maltrato a su expareja - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Valladolid, Sección de lo Penal, de la Plaza número 4 ha condenado a J.C.H.A. al pago de una multa de 360 euros con motivo del hurto de la antena y el limpiaparabrisas trasero del vehículo de su vecino en el garaje de la comunidad de propietarios en Arroyo de la Encomienda, hechos registrados en octubre de 2022 y que aparecen recogidos en una grabación facilitada por el propio denunciante.

La resolución judicial, recogida por Europa Press, ha absuelto, sin embargo, al acusado de otro delito menos grave de daños del que también venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y por el denunciante particular, en concreto de la rotura de la luna trasera del coche de su vecino registrada tres semanas antes del anterior incidente.

Los hechos sí considerados probados señalan que el día 30 de octubre de 2022, en el garaje del domicilio comunitario situado en Arroyo, el acusado procedió a apoderarse de la antena de radio del vehículo marca Citroën modelo DS4 propiedad de su vecino, tras desenroscarla, así como del limpiaparabrisas trasero del citado automóvil.

Esta sustracción provocó diversos desperfectos materiales en el coche que han sido tasados pericialmente en un total de 76,06 euros, IVA incluido, sumando el valor de la antena (16,70 euros), la escobilla y el brazo del limpia (43,35 euros), junto a los costes de la mano de obra (13,44 euros).

Por el contrario, el magistrado no entiende acreditado que el procesado fuera el responsable de la fractura de la luna trasera del mismo vehículo ocurrida previamente, en concreto el día 2 de octubre de 2022. Al respecto, el tribunal precisa que el propietario admitió en el juicio con honestidad que sospechaba del acusado, a consecuencia de un incidente previo, pero que carecía de pruebas de cargo materiales, huellas o testigos, por lo que, según advierte el juez, "una condena penal no puede basarse en meras intuiciones o sospechas por muy fundadas que parezcan, viéndose amparado el acusado por el derecho fundamental a la presunción de inocencia ante la ausencia palmaria de elementos incriminatorios".

La resolución judicial desestima las alegaciones planteadas por la defensa, entre ellas la impugnación del la prueba videográfica que sirvió para identificar a su cliente, tras señalar el magistrado que tal postura es contraria a la buena fe procesal porque la letrada conoció esas capturas de fotogramas desde el atestado inicial sin cuestionarlas durante la instrucción.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil derivada de la infracción criminal, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 76,06 euros, una cantidad que se incrementará con el devengo del interés legal correspondiente.