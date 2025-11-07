Condenado a tres años el empresario que defraudó a la TGSS 168.000 euros en cotizaciones de sus 218 empleados

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a tres años de cárcel al empresario E.G.A, quien entre 2006 y 2021 generó una deuda con la Seguridad Social por importe de 168.000 euros tras crear un entramado de mercantiles con el que omitió la presentación de las bases de cotizaciones de sus 218 trabajadores, ocultando la cuantía de las mismas y sin transmitir las liquidaciones de cuotas a la S.S y otros conceptos de recaudación conjunta.

En su sentencia, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial le condena por delito de fraude a la Seguridad Social y, además de los tres años de cárcel citados--Fiscalía le pedía tres años y nueve meses y multa de 500.000 euros--, le impone una multa de 400.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2.500 euros impagados, además de la pérdida de la posibilidad de subvenciones o ayudas públicas por espacio de cuatro años.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado habrá de abonar a la Seguridad Social un total de 262.922 euros, más intereses legales, y la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En cambio, el tribunal ha resuelto absolverle del delito de frustración de la ejecución por el que se exponía a una condena de dos años y nueve meses de prisión.

La sentencia entiende probado que el encausado creó diversas mercantiles o participó en su constitución, de las cuales era administrador único, e incumplió la obligación de abonar las cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social.

Login Tecnologías de la Información S.L, con domicilio social en la calle Pintor Gabino Gaona de Valladolid y una plantilla de 74 empleados; Deselca Eventos S.L, con el mismo domicilio social y 114 trabajadores, y Sosees Media S.L, domiciliada en la calle Carpinterías de Zaratán y una plantilla de 30 operarios, son las empresas que el acusado constituyó y con las que ejecutó el mismo plan generando deudas con la TGSS por importes de 71.579, 51.937 y 45.332 euros, respectivamente, al ocultar las bases de cotización de sus trabajadores al no haber transmitido las liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.