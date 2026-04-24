Conductores de Burgos viajan a Madrid para recoger los primeros autobuses cedidos tras el incendio de las cocheras

Varios autobuses quemados en las cocheras municipales tras la extinción de un incendio, a 21 de abril de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). El incendio originado en las cocheras municipales del Ayuntamiento de Burgos ha provocado importantes daños - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un autobús fletado por el Ayuntamiento de Burgos ha salido este viernes hacia Madrid con 45 conductores voluntarios del Servicio de Movilidad y Transportes para recoger los primeros vehículos cedidos de forma gratuita por el consistorio madrileño tras el incendio en las cocheras municipales burgalesas que dañó 39 vehículos.

Los conductores tienen previsto iniciar el viaje de regreso esta misma mañana en un convoy especial coordinado para evitar incidencias en el tráfico de la autovía A-1. Los autobuses circularán a una velocidad de 60 kilómetros por hora durante periodos máximos de 45 minutos para proteger los motores y reducirán la marcha a tramos, según fuentes municipales.

Asimismo, el paso por el puerto de Somosierra se realizará a 15 kilómetros por hora por el mismo motivo.La llegada de la expedición a Burgos está prevista entre las 14.00 y las 15.00 horas, una vez en la ciudad, los vehículos se dirigirán a un área habilitada específicamente en las cocheras municipales.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se ha desplazado a la capital de España para participar en el acto de cesión junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En el viaje también han participado el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes, César Barriada.