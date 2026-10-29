Conexión Valladolid 2027: La La Love You, Leire Martínez y Taburete, entre las primeras confirmaciones

Primeras confirmaciones del cartel de Conexión Valladolid 9.0, previsto para finales de junio de 2027. - CONEXIÓN

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Conexión Valladolid, que celebra su novena edición entre los días 25 y 27 de junio de 2027, ha dado a conocer las primeras confirmaciones de bandas y artistas, entre los que figuran La La Love You, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh Leire Martínez, Taburete, Repion, Sobrezero, Vangoura y Victorias.

La cita tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de junio de 2027 en Pingüinos Arena, la antigua Hípica Militar de Valladolid, y la organización del festival ha destacado que incorporará "importantes novedades" y una primera oferta de abonos limitada ya disponible.

La novena edición de este encuentro musical de referencia nacional presenta un primer avance que "combina artistas consolidados y nuevas propuestas de la escena española", que aseveran que será parte de "una programación de la que todavía quedan importantes nombres por descubrir".

El primero de los nombres que señala Conexión Valladolid es La La Love You, banda madrileña que alcanzó notable repercusión comercial e institucional a partir de 2020 con sencillos como 'El Fin del Mundo' y que en 2026 ha lanzado su cuarto álbum, '¿Por qué me miráis así?'.

Junto a ellos figura Leire Martínez, cantante y actriz guipuzcoana conocida principalmente por su etapa como vocalista principal del grupo de pop La Oreja de Van Gogh entre 2008 y 2024, antes de ser reemplazada por la que había sido su predecesora, Amaia Montero; o Taburete, la banda de pop capitaneada por Willy Bárcenas y Antón Carreño.

También estará la banda de pop-rock Repion, liderada por las hermanas cántabras Marina y Teresa Iñesta; 'Sobrezero' una formación emergente dentro del panorama del pop indie en español; Vangoura, dúo también enfocado al indie; y Victorias, una banda sevillana de pop-rock alternativo.

Con ocho ediciones a sus espaldas, Conexión Valladolid, según su organización, se ha convertido en "una marca con identidad propia y proyección nacional e internacional".

También se ha confirmado que habrá una fiesta Súper Cristongo XXL, un evento con música principalmente de DJ que se ha celebrado los domingos de las últimas ediciones de Conexión.

Para 2027, la organización prepara novedades en producción, espacios y experiencia de público, con una apuesta por una mayor cercanía entre artistas y asistentes. También crecerá la zona infantil y familiar, mientras propuestas como 'Conlosnuestros' y el espacio de DJ seguirá formando parte de una cita que "evoluciona sin renunciar a su esencia: la música en directo".

Los abonos ya están disponibles en www.conexionvalladolid.es, con un cupo limitado al precio de lanzamiento de 51,50 euros antes del siguiente tramo de venta.