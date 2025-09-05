CONFAPACAL cuestiona la reducción horaria de septiembre y junio y ve falta de firmeza en las ayudas con monitores

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León, CONFAPACAL, ha vuelto a cuestionar la falta de fundamento pedagógico de la reducción horaria de septiembre y junio con la que comenzará el curso escolar 2025-2026 a lo que ha unido la difícil conciliación para las familias que obliga a que los escolares a seguir en el colegio a partir de las 13.00 horas.

Asimismo y tras recordar que la Junta ofreció una ayuda a esa conciliación a través de monitores para la atención de 13.00 a 14.00 horas ha criticado la falta de firmeza al respecto para afirmar que, a día de hoy, nada está organizado y establecido. "No sabemos nada con firmeza", ha lamentado CONFAPACAL que advierte por otro lado de que la normativa no establece que esa reducción se produce de 16.00 a 15.00 horas para los usuarios de comedor que quedan excluidos de este apoyo.

CONFAPACAL ha reivindicado los comedores como espacios y tiempos educativos en los que los niños deben alimentarse de manera sana. "Seguimos comprobando cómo comen mal, escaso, con un sistema de línea fría que no cumple los mínimos de sostenibilidad y nutrición", ha asegurado este colectivo que ha lamentado que se prorrogue la contratación sin mejorar las condiciones por lo que las empresas tendrán el mismo presupuesto ante un mercado con subidas de precios.

"¿Dónde creéis que va a repercutir esto?", se ha preguntado la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León que cuestiona por otro lado el uso de los dispositivos móviles desde el convencimiento de que no es garantía de modernidad.

Por último, ha reclamado más medidas de seguridad en el transporte escolar y diversidad educativa con una atención plena y de calidad.