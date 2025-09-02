Conferco lamenta el frenazo en la campaña de rebajas de verano en CyL a causa de la ralentización del consumo

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de rebajas de verano ha registrado un resultado desigual, según las empresas asociadas a la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco) que, en general, han vendido por debajo de las expectativas.

Pese a que los comercios afrontaban este periodo con un importante stock acumulado tras una primavera de ventas flojas, las cifras no han acompañado. Conferco atribuye la ralentización de las ventas a una combinación de factores.

Por un lado, la confianza del consumidor cayó a mínimos en junio, lo que ha repercutido directamente en el comportamiento del gasto. Las previsiones para el segundo semestre de 2025 apuntan a un escenario menos favorable para el consumo, según los barómetros económicos.

"El consumo está tocado y no hay dinero para todo. Los clientes priorizan hoy más el ocio frente a la compra en tienda. Se gasta más en salir a restaurantes y viajar que en productos de comercio local", señala Adolfo Sainz, presidente de Conferco. Junto a debilidad que empieza a mostrar el gasto de las familias, otros factores han impactado negativamente en la temporada de descuentos del comercio local.

A la despoblación rural, que afecta directamente a la actividad comercial en los pueblos castellano y leoneses, Conferco suma la competencia online, especialmente de portales chinos; así como circunstancias excepcionales, como los graves incendios forestales de este verano en provincias como León, Zamora o Palencia, que han mantenido la atención de los ciudadanos en su extinción, así como en los desalojos de miles de personas y en la protección de los pueblos amenazados por el fuego.

OLA DE CALOR

A todo ello añade las olas de calor, con temperaturas muy por encima de la media en julio y agosto que han provocado un descenso drástico de las compras, ya que los clientes evitaron salir a la calle en las horas de más calor, que coinciden en buena medida con el horario comercial.

Pese a las rebajas con descuentos de hasta un 70 %, el balance general de ventas se considera "irregular" y por debajo de lo previsto. Mientras las grandes marcas finalizarán sus rebajas este fin de semana, algunos pequeños comercios prolongarán las ofertas y liquidaciones durante los primeros días de septiembre, dependiendo de la evolución del tiempo.

Confercao cierra este periodo con la vista puesta en la campaña de otoño-invierno, que arranca con expectativas más positivas gracias a la "vuelta al cole" y al previsible y obligado aumento de gasto en determinados sectores. No obstante, la patronal advierte de que el impacto de los gastos estivales aún cargados en tarjeta, puede afectar al consumo inmediato.

"Confiamos en que la nueva temporada traiga mejores resultados", concluye Sainz.