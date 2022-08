Conferco ve "improvisación e imposición" en las medidas energéticas que causarán "un gran daño a un sector "tocado"

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sainz, ha lamentado la "imposición y la improvisación" por parte del Gobierno central de las medidas de ahorro energético y consideran que van a causar "un gran daño" a un sector "tocado" desde la pandemia provocada por el coronavirus.

"El cabreo es generalizado, no conozco a ningún comerciante que esté de acuerdo", ha aseverado Sainz en declaraciones a Europa Press, quien ha lamentado que las medidas de ahorro energético "ni se hayan consensuado ni con los comerciantes ni con las comunidades autónomas" que son las que "mejor" conocer las pecualiaridades de este sector.

Además, Adolfo Sainz ha aseverado que "desde hace meses", ante el incremento del precio de la factura eléctrica los comerciantes están aplicando ya medidas de ahorro y encienden la luz o el aire acondicionado "cuando se necesitan" para "pagar menos".

Asimismo, el presidente de Conferco cree que estas medidas "se han hecho al tun-tun" ya que, tal y como ha explicado, "no es lo mismo una tienda en Soria que en Sevilla", donde la climatología no es igual, o "una pescadería que una tienda de ropa del hogar" donde la temperatura no tiene porqué ser la misma.

"Nos han metido en el mismo saco a todos y es injusto", ha afirmado Adolfo Sainz, quien ha dicho "sí" al ahorro energético, pero ha pedido al Gobierno central que impulse medidas para reducir la inflación y no traslade sus "problemas" al sector del comercio que lleva dos años en una situación "de desastre absoluto" porque la capacidad de compra de los ciudadanos "está mermada".

Igualmente, ha criticado que las medidas "se hayan impuesto" sin ningún tipo de negociación y con la obligación de hacer inversiones, como para instalar puertas automáticas y que conlleva sanciones que van desde los 60.000 a 600.000 euros.