Conferencias, exposiciones, performances y un festival musical conmemoran en León '50 años de España en libertad'

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, en la presentación de la programación de la conmemoración '50 años de España en libertad'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN.

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha presentado este lunes el programa en la provincia de la conmemoración '50 años de España en Libertad', compuesto por conferencias, exposiciones, performances y un festival musical para celebrar medio siglo de democracia tras la muerte de Franco en 1975.

El objetivo de esta iniciativa nacional es reconocer la transformación democrática de España en este periodo, rendir homenaje a quienes la hicieron posible y acercar a las nuevas generaciones los valores democráticos mediante lenguajes actuales y propuestas culturales participativas.

El subdelegado ha recordado que León ya ha acogido otras iniciativas vinculadas a esta conmemoración como el homenaje a la luchadora antifranquista Albina Pérez o la exposición Eroding Franco en La Térmica de Ponferrada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

El programa comenzará este jueves a las 12.00 horas con una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) impartida por la profesora Matilde Eiroa San Francisco (Universidad Carlos III de Madrid). La ponencia, titulada 'Franco a los 50 años de su muerte: el Caudillo convertido en un producto viral', analizará la construcción de relatos contemporáneos en torno a la figura del dictador.

Conocer cómo era León en los primeros años de la transición es el objetivo de la exposición fotográfica que se inaugurará el próximo día 3 de diciembre en la Fundación Sierra Pambley. La muestra, 'León en Transición: los primeros pasos de la democracia', reúne una veintena de imágenes históricas del archivo de la Agencia EFE y permite observar cómo era la provincia tras la dictadura y reflexionar sobre los cambios experimentados.

MURAL COLECTIVO

El 4 de diciembre las actividades se trasladarán la Facultad de Filosofía y Letras, donde tendrá lugar una performance coordinada por el colectivo artístico leonés Peripecia Creativa. Aunque estará dirigida por los artistas, todas las personas que lo deseen podrán participar en la realización de un mural dedicado a la primera exhumación realizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en Priaranza del Bierzo, hace 25 años.

El público podrá participar asimismo en talleres abiertos de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 19.00 horas por la tarde utilizando técnicas como collage, pintura, spray o incorporación de objetos. La sesión estará precedida por una introducción histórica a cargo del profesor e historiador leonés Javier García.

FESTIVAL LIBERTAD 50

Ese mismo día, a las 19.00 horas, Radio Universitaria acogerá el Festival Libertad 50, un encuentro musical que recreará el ambiente cultural de los años 70. Participarán artistas y bandas leonesas como Dakota Sluiten, Dramón García, The Corzos, Nadia Álvarez, Los Positivos, Taikonautas o Suso Koreander, además de varios DJ locales.

El festival incluirá una instalación audiovisual del Colectivo Kagacu con material histórico intervenido y un espacio de creación participativa con máquinas de escribir y cuadernillos de época para que los asistentes dejen mensajes sobre la libertad. Radio Universitaria realizará, además, una programación especial durante toda la mañana con entrevistas, música y cobertura del evento.

Héctor Alaiz ha recordado que el Comisionado nacional de 'España en Libertad' organiza también en la provincia otras actividades complementarias como el diálogo 'Cultura y Progreso', que se celebrará el 28 de noviembre en La Térmica de Ponferrada.

De este modo, el subdelegado ha señalado que la programación busca recuperar la historia de los últimos 50 años "desde la mirada de la gente común", poniendo en valor el esfuerzo de quienes hicieron posible la consolidación de la democracia.

LA "OSCURA REALIDAD" VIVIDA

Además, ha recordado la "oscura realidad" vivida por generaciones de españoles durante el franquismo ante los bulos y la nostalgia infundada sobre la dictadura. Igualmente, se ha referido a los avances en derechos y libertades conquistados desde 1978: la despenalización del aborto (1985), la Ley del Matrimonio Igualitario (2005) o la Ley Integral para la Igualdad de Trato (2022), entre otros.

También ha mencionado leyes de la dictadura como la que impedía a las mujeres abrir una cuenta bancaria sin autorización del marido, vigente hasta 1975, para subrayar la importancia de la transformación democrática. "La memoria democrática no pertenece al pasado", ha afirmado, "sino que es una herramienta para construir un futuro más libre, más justo y más igualitario", ha añadido.

Héctor Alaiz ha concluido su intervención haciendo alusión a las palabras de la comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán: "Celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país. España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Por eso tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos".