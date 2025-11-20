Conferencias, música y cine integran el programa '50 años de España en Libertad' impulsado por el Gobierno en Palencia

Eduardo Santiago, durante la presentación del programa ‘50 años de España en Libertad’. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio programa de conferencias, conciertos, cine y otras actividades culturales integran el programa confeccionado por la Subdelegación del Gobierno en Palencia para conmemorar los '50 años de España en Libertad'.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través del Comisionado creado para esta efeméride, con el objetivo de acercar esta conmemoración a toda la ciudadanía y promover una reflexión colectiva sobre medio siglo de libertades, convivencia democrática y avances sociales, tal y como ha adelantado el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, durante la presentación.

Santiago ha señalado que esta programación pretende recordar el contexto histórico en el que nació la democracia española, valorar cómo se ha fortalecido durante cinco décadas y reflexionar sobre el modelo social de futuro que queremos construir.

El subdelegado ha destacado, además, la colaboración de los ayuntamientos que acogen la celebración de actos en Palencia, Dueñas, Barruelo de Santullán, Paredes de Nava y Venta de Baños.

La propuesta cultural arranca el 25 de noviembre en el Centro Cultural LECRÁC de Palencia con la jornada 'Democracia en diálogo', un encuentro que reunirá a responsables institucionales, representantes políticos, sindicatos, organizaciones sociales y expertos para reflexionar sobre el pluralismo democrático, la memoria histórica, los derechos sociales, el papel de España en Europa y la contribución del municipalismo a la consolidación de la democracia.

El 1 de diciembre, el Auditorio Municipal de Dueñas acogerá el homenaje 'Libertad con nombre de mujer', que reconocerá la trayectoria de nueve mujeres palentinas cuya labor ha sido esencial para los avances en igualdad y derechos durante estas cinco décadas.

Serán homenajeadas en sus respectivos ámbitos Charo Bueno, del ámbito de las organizaciones sociales y sindicales; Concha Lobejón, que ha trabajado en la "educación no formal"; Carmen Alario, como "educación formal y universitaria"; Celia Gabarri, representante de minorías étnicas y mujeres vulnerables; Mara Santos, del mundo del deporte; Mercedes Herrero, del arte; María Sol González, del derecho y justicia; Rocío Hervella, del sector de la empresa, y Esperanza Pérez Zamora, a título póstumo, en el ámbito de la memoria democrática.

El 3 de diciembre, en Barruelo de Santullán, se celebrará el acto 'Vidas mineras, memoria viva', que incluirá el descubrimiento de una placa en homenaje a los mineros represaliados por el franquismo y una charla dedicada a las mujeres de la cuenca minera palentina durante la guerra civil y la dictadura, a cargo de las autoras del libro Cuando la supervivencia se convierte en resistencia.

El programa incorpora también la representación teatral 'Las Cartas de Ulpiano', los días 4 y 5 de diciembre en Paredes de Nava y Barruelo de Santullán.

La obra recupera la figura del maestro palentino Ulpiano Alonso, fusilado en 1939, mediante las cartas enviadas a su familia antes de su ejecución, convirtiéndose en un ejercicio de memoria democrática vinculado directamente a la provincia.

Del 1 al 5 de diciembre, los Multicines Avenida de Palencia acogerán el ciclo 'Proyectando libertad', con la proyección de cinco títulos que abordan, desde distintas perspectivas, la memoria democrática, la educación, la represión y el camino hacia las libertades actuales: 'El espíritu de la colmena', 'La lengua de las mariposas', 'El 47', 'El silencio de los otros' y 'El maestro que prometió el mar'.

El 5 de diciembre, el Teatro Principal de Palencia será el escenario del concierto 'Palencia suena a libertad', a cargo del grupo palentino El Naán. La programación continuará el 6 de diciembre en Venta de Baños con el acto 'De la sombra al color', en el que se inaugurará un graffiti homenaje a los ferroviarios represaliados durante la dictadura, seguido de una charla sobre la represión franquista en la localidad.

REPOSICIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA.

Finalmente, ese mismo día, a las 17.00 horas, se celebrará en el Parque de la Carcavilla de Palencia el acto de restitución de la placa conmemorativa del memorial 'Memorias del Cubo', obra del escultor Jesús Lizaso, dedicada a casi quinientos represaliados del franquismo.

La placa original fue sustraída, y su reposición devuelve a este espacio su integridad como lugar de memoria democrática. FOTO: Eduardo Santiago, durante la presentación del programa '50 años de España en Libertad' (Subdelegación del Gobierno)